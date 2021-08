¿Qué opinan los eurodiputados sobre las próximas elecciones en Venezuela?

Eurodiputados consideran que un cambio político podría ser la clave para mejorar la situación del país caribeño, que se encuentra inmerso en una crisis política, económica y humanitaria que, a juicio de expertos, se agravó con la llegada de la pandemia del COVID-19.

Y precisamente para propiciar un cambio democrático en el panorama político venezolano, el Alto Comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, decidió enviar recientemente un grupo de expertos al país gobernado por Nicolás Maduro para determinar si se cumplen o no las condiciones para llevar a cabo una observación electoral en noviembre. Los técnicos se reunieron con el gobierno chavista, con líderes de la oposición y con miembros del Consejo Nacional Electoral.

Y mientras aún no se conoce la decisión del bloque europeo, el eurodiputado Jordi Cañas, del partido español de centro-derecha Ciudadanos, habló con La Voz de América sobre el informe que podría publicar próximamente el equipo de expertos europeos: “Yo creo que es casi imposible que se valide la situación del sistema electoral si no hay una participación directa de la oposición en el proceso”.

Por otro lado, el integrante de la formación naranja hace un llamado a la prudencia: “Esperaremos a ver qué sucede a la hora de tomar una posición desde el Parlamento Europeo, que siempre va a estar al lado de la democracia y de los ciudadanos de Venezuela”.

Y aunque Cañas considera que el gobierno chavista no se ha tomado en serio este tipo de encuentros, defiende que hay que mantener una actitud positiva. “El régimen lo que ha hecho ha sido reírse de los actores internacionales y ganar tiempo, pero la situación en la región es muy complicada y hay que tener ciertas esperanzas”, concluye.

¿De qué depende despliegue de misión de observación electoral de la UE en Venezuela? Si el CNE quiere realmente ganar en credibilidad y ganar en confianza debería permitir que la UE envíe una misión de observación con todo el acceso y no simplemente una misión de acompañamiento que va a ser simbólico, expone el politólogo Enderson Sequera.

Por otra parte, desde el partido de extrema derecha VOX, el eurodiputado Hermann Tertsch, no apoya el hecho que la Unión Europea decidiera enviar una comisión técnica a Venezuela “Quieren darle unos visos de legalidad a unas elecciones grotescas que quieren organizar en noviembre”.

“Siempre que puede se inclina por ayudar al régimen cubano y venezolano”, señala el político, quien cuestiona las decisiones tomadas por Borrell en la región.

Mientras, otros parlamentarios europeos como Javi López, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, destacan que el acercamiento de posturas entre la Administración Biden y la Unión Europea podría ser positivo para mejorar la situación de Venezuela y la región.

“Creo que es muy bueno que EE. UU. y Europa se coordinen para tener una voluntad constructiva con la región, exigente en términos democráticos y con voluntad de ayudar y hacerlo con los actores regionales”, explicó López a la VOA.

Y a pesar de las diferentes opiniones existentes en el bloque de los 27, el organismo ha reiterado en varias ocasiones que continuará trabajando para una salida democrática en el país caribeño.

La posición de Venezuela

Desde Venezuela, a través de Twitter, la cancillería aseguró que la visita de la Comisión Europea fue “cordial”. El departamento liderado por Jorge Arreaza, también expresó que desde el mismo se expuso “el clima político favorable para la participación en la jornada electoral del próximo 21 de noviembre”.

#EnFotos 📸 | Canciller Jorge Arreaza @jaarreaza, sostuvo un cordial encuentro con la Misión Exploratoria de la Unión Europea 🇪🇺, a quienes expuso la realidad venezolana y el clima político favorable para la participación en la jornada electoral del próximo 21 de noviembre. pic.twitter.com/hgnwbXy1c4 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) July 8, 2021

Por otro lado, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, también calificó en redes la reunión con los técnicos de la UE como “cordial”. Además, señaló que dicho encuentro fue “propicio para profundizar además en temas clave como financiamiento, inhabilitaciones y participación electoral”.

Mientras el partido gobernante, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se prepara para elecciones primarias del domingo 8 de agosto, la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó no ha no ha informado sobre su participación o no en los comicios. Esta misma semana, Guaidó aseguró en su cuenta de Twitter que el país "quiere condiciones para elegir y decidir, que garanticen que el voto sea un instrumento de cambio".

