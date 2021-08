Perú.- Perú apoyará el "entendimiento de las diversas tendencias" en Venezuela pero sin injerencia interna

La oposición amenaza con lanzar una moción de censura contra Castillo por la designación de ministros "con relación con el terrorismo"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Héctor Béjar, ha adelantado este lunes con respecto a Venezuela que trabajarán con la comunidad internacional para lograr un "entendimiento de las diversas tendencias" que existen en ese país, pero "sin intervenir en su política interna" y siempre "en contra de los bloqueos".



"Nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando en esto y con otros latinoamericanos en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela sin intervenir en su política interna. Favoreceremos una renovación democrática en Venezuela", ha dicho Béjar.



Después de la ceremonia de investidura celebrada en el Palacio de Torre Tagle, en Lima y tras ser cuestionado acerca de la nueva postura del Gobierno con respecto a Cuba y Venezuela, Béjar ha señalado que "para todos los países" Perú siempre defenderá los Derechos Humanos y el diálogo entre los pueblos.



"Nosotros no tenemos por qué meternos en los problemas internos (...). Estamos en contra de la represión en Perú y en todos lo países, nuestra política tiene que ser democrática para que exista el diálogo, no en el enfrentamiento", ha remarcado Béjar, quien apuesta por seguir con las políticas "multilaterales", que el gobierno anterior "ha venido haciendo".



"En Venezuela existe un sistema de seguridad social universal y un sistema de educación universal. Nuestra preocupación es que no solo en Venezuela sino en Perú y en muchos otros países, los derechos de las personas marginadas sean respetados, conservados y que el nivel de bienestar social mejore. Entonces, (...) para eso tenemos que lograr que haya armonía en nuestro continente", ha explicado.



"Nuestra política es contra sanciones unilaterales y contra bloqueos. Venezuela es un país que está bloqueado, contribuiremos junto con países de Europa y de Latinoamérica al entendimiento de las tendencias políticas en Venezuela sin intervenir en su política interna", ha recalcado Béjar ante la prensa.



Sobre su reunión con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, Béjar ha señalado que el encuentro ha servido para abordar sobre todo cuestiones migratorias. Con respecto a Carlos Scull, la persona designada en 2019 por el líder opositor Juan Guaidó para ejercer labores diplomáticas en Perú, ha dicho desconocer quién "es ese señor". "No lo conozco", reconoce.



PRIMERA RONDA DE CONVERSACIONES CON EL CONGRESO



Mientras tanto, el nuevo primer ministro de Perú, Guido Bellido, ha comunicado que las primeras conversaciones con los grupos parlamentarios han comenzado ya con vistas a la presentación del nuevo gabinete ante el Parlamento.



"Hay que hablar, hay que dialogar. Hoy el mecanismo democrático es escuchar, llegar a acuerdos orientados a resolver los problemas del país y volver a sentarnos, apoyarnos mutuamente para resolver los problemas del país, estamos en ese camino", ha dicho Bellido, informa 'Diario Uno'.



Por su parte, la oposición y con el presidente, Pedro Castillo, asentándose todavía en Casa Pizarro, ha amenazado con presentar una moción de censura si el nuevo jefe del Estado no rectifica y cambia a aquellos ministros "con relación con el terrorismo".



"Exigimos el cambio de los ministros que tienen relación con el terrorismo. Deben irse los ministros cuestionados, también el primer ministro si es que es cierto de lo que le acusan", ha reclamado el portavoz de la conservadora Renovación Popular, Jorge Montoya, quien también pide a Castillo acabar con su promesa de una Asamblea Constituyente con la que redactar una nueva Carta Magna.



Esa moción de censura "es una opción al final de la lista", hay "muchas antes", dice Montoya, quien ha remarcado ante las cámaras de televisión que "todos los partidos en general" le han hecho saber a Castillo que no aceptan la Asamblea Constituyente, pues "está representando al país, no a una facción".



El nuevo gabinete peruano ha comenzado con polémica después de que la Fiscalía iniciara una investigación contra el primer ministro Bellido por un supuesto delito de apología del terrorismo en relación a una serie de actividades que habría realizado en favor de Sendero Luminoso.



El otro señalado es el ministro de Exteriores, Héctor Béjar, catedrático universitario, escrito y sociólogo, fundador en la década de los 60 de la efímera guerrilla peruana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la dictadura del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).



El nuevo Gobierno necesita ser respaldado por el Congreso, de mayoría opositora. A excepción del oficialista Perú Libre y la otra formación de izquierdas, Juntos por el Perú, el resto han puesto rechazado el nombramiento de Bellido. En caso de que no prospere, el Parlamento puede presentar una moción de censura por "incapacidad moral" que deberá ser avalada por dos tercios de la cámara.