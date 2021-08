Peregrinos celebran virtualmente la mayor fiesta católica de Costa Rica

Vista de la figura de la virgen de los Ángeles, en la Basílica de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, situada en la ciudad de Cartago (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 2 ago (EFE).- Los peregrinos celebraron virtualmente este lunes el día de la Virgen de Los Ángeles, la mayor fiesta católica de Costa Rica, que cada año reúne a miles de creyentes quienes agradecen, piden o cumplen una promesa.

La tradicional romería no fue realizada por segundo año consecutivo, esto debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19. Sin embargo, los fieles pudieron ver la misa por televisión y una aplicación fue creada para programar una caminata personal, que incluye un contador de pasos y kilómetros recorridos.

"Celebramos con gran gozo, la fiesta de la patrona de Costa Rica. Este día particular, venimos hasta su altar para pedir que siga cuidando nuestro país que está a las puertas de celebrar el bicentenario de vida independiente", dijo en la homilía el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José, Monseñor Daniel Blanco.

Cada 2 de agosto se celebra el día de la Virgen de los Ángeles, llamada popularmente "La Negrita". Es la patrona católica del país, y decenas de miles de personas peregrinan, incluso semanas antes, hacia a Basílica de los Ángeles para agradecer milagros o pedir favores.

Esta es la tercera ocasión en más de 200 años de tradición que la romería es cancelada. La otra fue en el año 2009 debido a la gripe AH1N1.

"Sabemos que es inusual en Costa Rica experimentar esta celebración de esta manera, pero seguimos viviendo en pandemia. No debemos bajar la guardia. Cuidémonos con las burbujas de convivencia y tengamos esperanza en el proceso de vacunación que estamos realizando", afirmó el ministro de Salud, Daniel Salas quien asistió a la misa junto con otros jerarcas y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

ROMERÍA VIRTUAL

Para acercar la tradicional romería a los creyentes, fue desarrollada la aplicación móvil "Mi Negrita", una herramienta donada a título propio por personas que laboran y estudian en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

La aplicación funciona para brindar acompañamiento a quienes deseen tener una experiencia espiritual en la que las personas pueden poner sus intenciones, exvotos (ofrendas visuales que representan las intenciones), devociones, calendarizar eventos y descargar fondos de pantalla alusivos al Santuario Nacional.

Además, es posible programar una o varias romerías personales que incluye un contador de pasos, horas totales y kilómetros recorridos. Por otra parte, existe una sección en donde aparece el rosario; indicando los días y misterios que corresponde. También ofrece lecturas, canciones y meditaciones.

La tradición religiosa indica que el 2 de agosto de 1635 una imagen de 18 centímetros de una madre morena con un niño en brazos y esculpida en jade se apareció a la niña indígena Juana Pereira en una roca.

La niña llevó la imagen a su casa en varias ocasiones, pero esta volvía a aparecer sobre la misma piedra, lo que fue considerado como una señal divina por los sacerdotes de la época, quienes decidieron construir en el sitio una iglesia que en la actualidad es la Basílica de los Ángeles.