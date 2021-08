Peleteiro: "Yulimar es Godzilla y yo un chihuahua, pero puedo ser peligrosa"

Ana Peleteiro de España posa con la medalla de bronce. EFE/Alberto Estévez

Tokio, 2 ago (EFE).- La atleta gallega Ana Peleteiro, medallista de bronce de triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), aseguró que la ganadora del oro, Yulimar Rojas, es Godzilla, ella un chihuahua y, aunque "puede ser igual de peligrosa", no se ve superando el récord de la venezolana "ni de cerca".

Peleteiro subió al tercer cajón del podium gracias a un salto de 14,87 metros, que solo superaron la ganadora, la venezolana Yulimar Rojas, que logró el récord del mundo con 15,67, y la portuguesa Patricia Mamona con 15,01.

"No me veo superando el récord de Yulimar. Ella es Godzilla y yo un chihuahua. Puedo ser igual de peligrosa, pero no me veo batiendo ese récord ni de cerca, hay que ser realista y coherente", dijo Peleteiro, en conferencia de prensa.

"Voy a seguir entrenando para cada día estar más cerca y que le tiemblen las piernas. Quiero ser mi mejor versión y si me llega para alcanzar otra medalla de otro color en otro momento bien, porque haber ganado aquí no significa que en otros Juegos gane. Si los Juegos hubieran sido el año pasado no hubiera estado en la final seguramente", confesó.

La atleta gallega, exultante tras su medalla de bronce, sigue sin creerse lo que hizo: "No me lo creo. Me he dejado un riñón en la pista y tengo que ir a recogerlo. No soy consciente de cómo fue la competición".

"La medalla es lo más, pero conociéndome quiero más. Es la ración perfecta de gominolas para dar a un niño. pero me quedo con hambre. No me conformo con nada, este bronce me deja con ganas de más", comentó Peleteiro, que desveló que cuando recogió su medalla se emocionó porque vio en la misma bandeja la de oro.

"A lo que aspira cualquier deportista es a ser campeón olímpico. Nada es imposible y si trabajas duro todo puede llegar. Vine a este mundo a hacer grandes cosas. No sabía en qué, pero he encontrado mi lugar", concluyó.