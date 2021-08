Peajes y viñetas, las reglas que rigen en algunos destinos turísticos

ARCHIVO - En el segundo verano europeo en pandemia son cada vez más los turistas que optan por viajar en su propío vehículo. Foto: Fabian Sommer/dpa

Este año posiblemente sean otra vez más los viajeros que salgan de vacaciones con su coche. Por ejemplo, a los países vecinos dentro de Europa. De acuerdo al país, cambian las costos y las formas de pago del peaje. El Auto Club de Europa (ACE) reunió la información al respecto: - Francia: las autopistas en Francia son de peaje. Según el ACE, hay algunas excepciones para autopistas urbanas y circunvalaciones. En general, al ingresar a una carretera de peaje se saca un ticket, que se pagará a la salida. En algunos tramos, el pago puede ser anticipado. Se puede abonar con dinero en efectivo, tarjetas de crédito y en parte también con tarjetas de débito. El ACE recomienda a los conductores que en Francia siempre tengan suficiente cambio en el bolsillo. Delante de las estaciones de peaje, los viajeros deben prestar atención a la señalización para utilizar el carril correspondiente. Los carriles señalizados con la "t" están reservados para el sistema de Télépéage: en ese caso el pago es exclusivamente electrónico a través de un chip colocado en el parabrisas. Otras formas de pago no se permiten en esos carriles. - Italia: también en Italia se saca un ticket al ingresar a las carreteras de peaje. Se paga al abandonarlas o al cambiar de carretera. Se puede abonar en efectivo o con tarjetas bancarias, pero también a través de sistemas de pago previo como Viacard. Una acotación del ACE: en el caso de que el monto supere el crédito de una Viacard, se puede pagar con tarjeta de crédito en los carriles que cuentan con personal. En la A36, la A59 y la A60 cerca de Milán, el peaje se recauda a través del sistema Free Flow. Para ello el ACE recomienda inscribirse previamente de manera online. En el transcurso de 15 días, se puede pagar retroactivamente la tasa en el centro de atención al cliente Punto Verde o en algunas estaciones de servicio de la región. - Croacia: el principio básico al entrar a una carretera de peaje es el mismo: se saca un ticket y se paga a la salida. Aceptan euros. La alternativa es el sistema Electronic Toll Collect (ETC). Según el ACE, un transpondedor posibilita pagar sin dinero en efectivo. Este se consigue en la compañía de autopistas HAC por unos 17 euros. El ETC permite ahorrar algo de dinero, pero no se puede utilizar en todas las carreteras de peaje. - Austria: en el país alpino existe la obligación de llevar viñeta en autopistas y autovías en motos, automóviles y caravanas de hasta 3,5 toneladas, con algunas pocas excepciones. El llamado "Pickerl" debe adquirirse antes de realizar el viaje y se puede obtener en su variante para pegar en el parabrisas o digital. Hay viñetas para diez días, dos meses o todo un año. No es necesaria una viñeta adicional para remolques, según el ACE. Acotación importante: en tramos alpinos especialmente costosos de construir, como la Tauern Autobahn o el Puente Europa en el Paso del Brennero, valen tarifas especiales de peaje, de acuerdo con el ACE. - Suiza: también en este país es obligatorio llevar viñeta. Para todos los vehículos de hasta 3,5 toneladas hay que comprar una viñeta anual por 40 francos suizos y colocarla en el vehículo. Quien circule con remolque, necesita dos viñetas. En Suiza rigen algunas tarifas especiales, por ejemplo, en algunos túneles. dpa