Ozhogina y Tió dan el primer paso hacia la final

Iris Tió Casas y Alisa Ozhogina Ozhogin de España, compiten en la ronda preliminar de rutina libre de natación artística, durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020, este lunes en el Centro Acuático de Tokio (Japón). EFE/ Fernando Bizerra

Tokio, 2 ago (EFE).- El jovencísimo dúo español integrado por Alisa Ozhogina e Iris Tió dio el primer paso para acceder a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras cerrar este lunes en novena posición la rutina libre de las preliminares con una nota de 88.3000 puntos.

Una calificación que premió la gran actuación del dueto español, que pese a los nervios por el debut en unos Juegos Olímpicos defendió con fuerza y, sobre todo, con carácter, con mucho carácter, su coreografía.

Tal y como supieron apreciar los jueces, que destacaron especialmente la vertiente artística del ejercicio del dúo español, una coreografía con aires flamencos bajo los acordes de "La Malagueña" de Ernesto Lecuona.

Toda una declaración de intenciones del dueto español, que a falta de publico en la gradas del Centro Acuático de Tokio, se quiso ganar a los jueces el corazón de los jueces con una apasionada interpretación.

Las miradas, los gestos, la intensidad que transmitieron tanto Iris Tió como Alisa Ozhogina en cada uno de sus movimientos parecieron convencer al jurado que con una nota de 88.300 puntos situó al equipo español en la novena posición.

Un puesto que el dúo español tendrá difícil de superar tanto el rutina técnica como en la final, dada la estratificación de un deporte, la natación artística, en el que antes de cada gran competición se puede prácticamente saber el orden de la clasificación, sin apenas margen de error.

Ni Iris Tió, ni Alisa Oghozina, dos jóvenes que apenas llevan un año trabajando juntas, han logrado adquirir aún todavía es estatus de rusas, japonesas y chinas, que coparon la clasificación.

Pero ese tampoco es por el momento el objetivo del equipo español, que a día de hoy como recalcó la sevillana Alisa Ogozhina, de tan sólo 20 años, más que contra los rivales compiten "contra sí mismas".

"Es el primer año que nadamos juntas, son nuestros primeros Juegos Olímpicos y nos enfrentamos con dúos que llevan trabajando mucho tiempo. Queremos aprender de ellas e ir paso a paso alcanzándolas", señaló Oghozina en declaraciones a la Agencia EFE.

Una idea en la que insistió Iris Tió, de tan sólo 18 años, que recalcó que la idea es "seguir mejorando cada día" más que alcanzar un puesto en concreto

"El objetivo claramente es mejorar nosotras mismas, intentar en cada competición subir un poco más la nota. Sería estupendo estar en la final, pero yo estaría igualmente contenta viendo en el vídeo que he mejorado y sabiendo que nuestra entrenadora -Mayuko Fujiki- está satisfecha con nosotras", explicó Tió.

Y lo cierto es que las entrenadoras españolas tienen motivos para estar contentas con la actuación del joven equipo español que supo controlar a la perfección los nervios de todo un estreno olímpico.

"Desde que vimos ayer por primera vez la piscina de competición estamos con los pelos de punta" reconoció Iris Tió, que el igual que Alisa Ozhogina pareció liberarse completamente tras concluir su actuación.

"Ha sido un sueño. Por fin, después de todo lo ocurrido con pandemia y aunque sea un año más tarde, ahora sí que podemos decir que hemos nadado en unos Juegos Olímpicos, que hemos llegado hasta aquí", indicó Ozoghina.

Nervios y sensaciones propias del debut que dejó atrás hace ya mucho tiempo la rusa Svetlana Ronashina, que camino de cumplir los 32 años, busca sumar en Tokio dos medallas de oro, una en dúos y otra en equipos, que sumar a los cinco metales dorados que ya cuenta en su palmarés.

Y es que cuando Alisa Ozhogina e Iris Tío comenzaban a dar su primeros pasos en la piscina, Romashina ya formaba parte del equipo ruso que se colgó la medalla de oro en los Juegos de Pekín.

Un primer escalón del podio al que Romashina volvió a subirse por partida doble tanto en los Juegos de Londres 2012 como en los de Río 2016.

De hecho, la nadadora rusa no ha perdido ninguna ni en Juegos Olímpicos, ni en Mundiales, ni en Europeos. Una espectacular racha que Romashina esta dispuesto a prolongar en Tokio junto con Svetlana Kolesnichenko.

Tal y como dejaron claro las dos Svetlanas este lunes en la rutina libre de las preliminares en las que el dúo ruso con su ya clásica coreografía "spiders" se alzó con la primera plaza con una nota de 97.900 puntos.

Un poco mas de punto y medio más -1.6667- que las representantes chinas Xuechen Huan y Wenyan Sun, plata hace cinco años en Río entonces por detrás de Romashina y Natalia Ishchenko, que lograron la segunda mejor calificación con una nota de 96.2333.

Tampoco hubo sorpresa en la tercera plaza que fue para las ucranianas Marta Fiedina y Anastasiya Savchuk que con una puntuación de 94.3333 superaron, al igual que ya ocurrió en los pasados Mundiales de Gwanju 2019, al dúo japonés formado por Yukiko Inui y Megumu Yoshida, al que de nada le valió su condición de local, y ocuparon la cuarta plaza con un puntuación de 93.9333.

Notas a las que por el momento no llega el dúo español que, sin embargo, en esta ocasión y a diferencia de lo ocurrido el pasado mes de mayo en los Europeos de Budapest, supo contener a potencias emergentes como los Países Bajos, que concluyó décima, o Bielorrusia, duodécima.

La batalla en la que tendrán que centrarse mañana martes Ozhogina y Tío en la rutina técnica para asegurarse uno de los doce primeros puestos que dan acceso a la gran final.

Javier Villanueva