MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas de valores ganan en medio de retroceso global del dólar

Por Froilan Romero SANTIAGO, 2 ago (Reuters) - La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina exhibían ganancias en los primeros negocios del lunes, en medio de una menor aversión a los activos de riesgo que provocaba un retroceso global del dólar, pese a que los temores por el avance mundial del coronavirus siguen presionando a los mercados. * El dólar retrocedía el lunes, volviendo a los mínimos de un mes alcanzados la semana pasada cuando quedó claro que la Fed no tenía prisa por endurecer su política y que los responsables de la política monetaria compartían en general la opinión del presidente Jerome Powell de que las subidas de tasas estaban "muy lejos". * Los datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por su sigla en inglés) estadounidense muestran que los especuladores volvieron a apostar por el dólar en la semana hasta el 27 de julio, con posiciones largas netas en dólares de 3.560 millones, las mayores desde el pasado mes de marzo. * Eso, sin embargo, fue antes del cierre de la reunión de la Reserva Federal, cuyo mensaje fue inequívocamente moderado. * Los mercados brasileños encabezaban las ganancias con su moneda, el real escalando un 1,42%, a 5,1363 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa ganaba un 2,01%, a 124.247,27 puntos. * El peso mexicano cotizaba en 19,8187 por dólar, con una ganancia del 0,18% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, con la atención del mercado puesta a la divulgación de datos del empleo en Estados Unidos, más adelante en la semana, y en el repunte global de contagios por coronavirus. * "Los operadores mantienen el optimismo por inversiones en activos con riesgo que puede mantenerse el resto del verano", dijeron analistas del local CI Banco. * En Estados Unidos se dará a conocer el miércoles el informe ADP del empleo de julio y cifras el viernes de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo, que podría ofrecer pistas sobre el futuro de los estímulos monetarios de la Reserva Federal. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganaba un 0,52%, a 51.130,68 puntos. * En Argentina, el peso bajaba un 0,13%, a 96,83 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,77%, a 66.513,70 puntos a las 11.05 hora local (1405 GMT), sostenido por el alza registrada en acciones de buena liquidez que cotizan en el exterior. * "El mercado pone foco en las próximas encuestas de cara a las elecciones legislativas. Si bien las encuestas no van a condicionar el rendimiento del mercado en los próximos meses, si pueden llegar a dar un color y pueden influenciar algo en el humor del inversor local", dijo Portfolio Personal Inversiones. * "Vemos a las acciones argentinas operando con poco volumen y pocos cambios, donde vemos a un Gobierno con un plan 'aguantar' hasta las elecciones", estimó. * El peso chileno se apreciaba un 0,5%, a 756,70/757,00 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, ganaba un 0,38%, a 4.268,91 unidades. * "A partir del viernes se vio una disminución en la demanda de divisas a nivel local y externa que fue la que tuvo presionado al peso en la última semana y que lo llevó a su mínimo nivel en loo que va del año", dijo un operador de moneda extranjera. * El peso colombiano se recuperaba un 0,54% a 3.857 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP sumaba un 0,68% a 1.245,12 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganaba un 0,74%, a 4,035/4,040 unidades por dólar, tras registrar la inflación más alta en poco más de cuatro años y en medio de incertidumbre política y el nombramiento del moderado Pedro Francke como ministro de Economía a última hora del viernes. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima crecía un 1,62%, a 481,93 unidades. Cotizaciones a las 1422 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.277,8 -1,36 -1,08 emergentes MSCI América Latina 2.509,38 -3,92 2,35 Bovespa Brasil 124.293,96 2,05 4,4336 IPC México 51.130,68 0,52 16,03 Argentina MerVal 66.583,43 0,876 119,67 COLCAP Colombia 1.245,84 0,74 ∞ IPSA Chile 4.267,51 0,36 -16,41 Selectivo Perú 485,16 2,3 -5,31 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1300 1,62 1,23 Peso Mexicano 19,8007 0,42 0,48 Peso chileno 757,2 -0,08 -6,12 Peso colombiano 3.855,87 0,58 -11,15 Sol peruano 4,0680 0,04 -11,04 Peso argentino 96,77 -0,09 -13,18 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías, Editado por Juana Casas)