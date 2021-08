Menos ventas bonos de EEUU compensarían reducción compras de Fed

(Bloomberg) -- Por primera vez en más de cinco años, el Tesoro de Estados Unidos reducirá en los próximos meses su enorme volumen trimestral de ventas de pagarés y bonos, según corredores de Wall Street. Es un giro tan grande que probablemente contrarrestará con creces la inminente reducción de compras de la Reserva Federal.

El Departamento del Tesoro anunciará el miércoles su llamado refinanciamiento trimestral de valores a más largo plazo, cuando normalmente establece cualquier cambio futuro en la estrategia de emisión de deuda. Si bien la mayoría de los corredores no espera cambio en el monto de US$126.000 millones de los refinanciamientos recientes, muchos apuestan que las autoridades van a preparar el terreno para una reducción a partir de noviembre.

Las emisiones han ido en sentido contrario durante años, debido al aumento del déficit presupuestario federal a raíz de los recortes de impuestos del expresidente Donald Trump y luego el gasto de emergencia provocado por la pandemia. Aunque el Congreso esté negociando nuevos gastos en infraestructura y programas sociales, las necesidades de endeudamiento deberían disminuir ante las nuevas medidas para generar ingresos destinadas a dichas iniciativas de varios año.

“Las necesidades de financiación caerán drásticamente de 2021 a 2022”, dijo Meghan Swiber, estratega de tasas de Bank of America Corp. “Creemos que el Tesoro debe implementar recortes más temprano que tarde, o corre el riesgo de estar sobrefinanciado”, comentó.

Si los pronósticos de economistas son correctos, es probable que la reducción de las ventas se produzca en un momento en que la Fed estará reduciendo sus compras de bonos del Tesoro. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que los encargados de política monetaria comenzaron a discutir el momento y el ritmo de la reducción gradual de los estímulos. Analistas esperan que la reducción comience a principios de 2022.

JPMorgan Chase & Co. prevé una emisión neta total de deuda, incluidos pagarés, de US$1,46 billones para 2022, una reducción de cerca de US$860.000 millones con respecto a este año.

Solo para pagarés y bonos, la emisión neta será de aproximadamente US$1 billón menos el próximo año en comparación con 2021, dice el banco. Mientras tanto, la Fed solo comprará, en el mercado secundario, US$316.000 millones de dichos valores en 2022, dada su reducción gradual, por debajo de los US$960.000 millones de este año, pronostica JPMorgan.

La reducción de la emisión de bonos del Tesoro podría tranquilizar aún más la persistente preocupación de una turbulencia al estilo de 2013, cuando los mercados se asustaron ante la perspectiva del retiro del estímulo de la Fed. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro en los últimos meses ya ayudó a calmar esta preocupación.

Además del refinanciamiento, el Tesoro está haciendo maniobras para evitar alcanzar el límite de deuda federal, luego de que terminara el domingo una suspensión de dos años del umbral. Tanto economistas como estrategas anticipan que el Congreso tomará medidas para aumentar o suspender el límite nuevamente antes de que el Tesoro se quede sin espacio para evitar un incumplimiento de pagos en el cuarto trimestre.

