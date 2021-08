Madagascar.- Miles de niños "se consumen" en la peor sequía de los últimos 40 años, alerta Save The Children

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Miles de niños "se consumen" ante la "peor sequía de los últimos 40 años" en Madagascar, donde uno de cada seis menores de cinco años sufre desnutrición aguda, ha alertado este lunes Save The Children.



La organización ha advertido en un comunicado de que esta situación, que pone en peligro la vida de cientos de miles de personas en el país africano, eleva a uno de cada cuatro los niños desnutridos en los seis distritos más afectados.



"Muchas familias que solían depender de la agricultura ahora han abandonado sus hogares y se han ido a los pueblos cercanos, lo que ejerce presión sobre los recursos ya agotados", ha lamentado Save The Children, que ha desplegado un equipo en el sur del territorio para apoyar a unas 1.600 familias.



En este sentido, la organización ha pedido donaciones para atender esta crisis, la cual, ha lamentado, se encuentra a la sombra de la pandemia de coronavirus.



"Esta es una crisis olvidada y muy poco financiada, y está afectando sobre todo a los niños: no sólo les faltan los nutrientes para desarrollarse adecuadamente, sino que están faltando a la escuela debido al hambre y a la incapacidad de sus padres para pagar las tasas escolares", dijo la directora regional de Save the Children, Yvonne Arunga.



En un informe reciente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU clasificó la situación en el sur de Madagascar como punto crítico de "máxima alerta".



De los 1,1 millones de personas que sufren escasez aguda de alimentos, 28.000 corren el riesgo de morir de hambre antes de que acabe el año, según el informe. El PMA dijo que la crisis ha sido provocada por años de sequía, tormentas de arena que han resecado los campos agrícolas, plagas que afectan a los cultivos básicos y el aumento de los precios de los alimentos.