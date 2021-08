JJ.OO/Karate.- Damián Quintero: "Nos vemos fuertes y potentes"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El karateca español Damián Quintero tiene como objetivo "disfrutar" de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, algo que si cumple seguro le traerá un "kata perfecto" con el que optar a las medallas después de un "trabajo duro".



"Me he prometido venir a disfrutar de estos Juegos. La presión existe, pero el trabajo está hecho ya, quiero disfrutar y si disfruto va a salir ese kata perfecto", dijo este lunes en una videoconferencia con los medios de comunicación organizada por el Comité Olímpico Español (COE).



Quintero, número uno del mundo, se mostró confiado en que el trabajo dará sus frutos en el Nippon Budokan. "Si no viene la medalla no pasa nada, pero estoy convencido del trabajo duro que hemos hecho para estar en los puestos de podio", comentó.



El malagueño reconoció un sentimiento especial por estar en unos Juegos, debut para el karate aunque ya está descartado para París 2024. "Son un cúmulo de emociones, es algo distinto, un escenario distinto. La competición y el trabajo es igual, pero ayer veía en la tele la natación y hoy he visto al campeón aquí comiendo. Nos vemos fuertes y potentes", apuntó.



"En Fujinomiya nos han tratado muy bien. Hemos entrenado muy bien, un acoplamiento muy bueno, el trabajo duro y fuerte lo habíamos hecho ya", dijo sobre la adaptación en una ciudad que conocen bien.



Quintero se refirió a las dudas sobre criterio arbitral en la cuna de este deporte y con japoneses en liza. "Es un factor externo que no nos debe afectar. No debemos perder ni un segundo. Están los mejores árbitros del mundo y van a ser objetivos", terminó.