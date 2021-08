Isabel Pantoja y Massiel comparten algo más que la profesión. ¡Te lo descubrimos!

01-01-1970 Isabel Pantoja y Massiel en un fotomontaje realizado por Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 2 (CHANCE)



Las dos son rostros conocidos de nuestro panorama social y cantantes, aunque con estilos muy diferentes. Pero la profesión no es lo único que une a Isabel Pantoja y a Massiel. Ambas tienen más cosas en común de las que a priori podríamos imaginar.



Con nueve años de diferencia, pero da la casualidad de que Massiel e Isabel Pantoja llegaron al mundo el mismo día, por lo que, además de profesión, comparten fecha de cumpleaños. Mientras la intérprete de 'La, La, La' alcanza este 2 de agosto los 74 años, la tonadillera ha cumplido los 65.



Pero la cosa no queda ahí. Además de la fecha de nacimiento y profesión, sendas cantantes también tienen en común el gusto por una buena celebración, aunque este año todo indica que será muy diferente. Mientras Isabel permanece en Cantora, donde se ha recluido junto a su madre, doña Ana, y su hermano, Agustín, Massiel lo hace en Madrid y ambas se mantienen apartadas del foco mediático.



La última vez que vimos en televisión a Massiel fue en el programa 'Sábado Deluxe'. Allí realizó una divertida intervención cargada de anécdotas de todo tipo, las cuales arrancaron la sonrisa de los colaboradores. Entre ellas destacó el relato del menú de la madre de Encarna Sánchez cuando iba a cenar a la casa de la locutora de radio en Las Ventas. Filetes empanados con judías eran servidos con modestia, pero que más tarde fueron sustituidos por mariscadas con centollos como protagonistas.



Con una suculenta mariscada o similiar le deseamos a la madrileña que celebre su día y si tiene a bine hacerlo con Isabel Pantoja, seguramente a la tonadillera no le vendría mal un poco de compañía distracción. ¡Felicidades Massiel!