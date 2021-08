01-01-1970 Isabel Pantoja cumple 65 años con una atípica celebración. MADRID, 2 (CHANCE) El 2 de agosto es una fecha muy señalada en el calendario para la familia Pantoja. Su matriarca, Isabel, cumple años. Son 65 los que alcanza la tonadillera en el día de hoy y la celebración, la más atípica, estaría marcada por la ausencia de su familia y amigos, de los que se ha rodeado en años anteriores.Mucho se ha especulado estos días sobre cómo celebraría Isabel Pantoja su 65 cumpleaños tras un año marcado por las disputas familiares y proyectos profesionales que no han convencido a la audiencia. Fue su sobrina Anabel quien desveló en primera persona que no habría celebración este año. "No va a haber fiesta" dijo tajante la colaboradora e influencer. Anteriormente su hija Isa manifestó que solo llamaría a su madre por su cumpleaños. Todo indica que las multitudinarias fiestas que acogía Cantora años anteriores, repletas de familiares, amigos, fans y aderezadas con gazpacho y el tradicional pollo a la Pantoja servido en la idílica piscina de la finca de Medina Sidonia, ya forman parte del pasado.Este año Isabel se prepara para festejar sus 65 años en la más estricta intimidad y austeridad. Tras los muros de Cantora, la tonadillera soplará las velas junto a su madre, doña Ana, y su hermano Agustín, quienes permanecen en la finca junto a ella y de los que no se ha separado desde que comenzó la pandemia. Isabel no espera la visita ni de amigos ni de sus hijos, con los vive un complicado momento y de los que se encuentra completamente alejada desde que Kiko Rivera manifestara públicamente su malestar por la gestión que había hecho su madre con la herencia de su padre, Francisco Rivera Paquirri, y arremetiera duramente contra ella en varios programas de televisión y publicaciones.Queda por saber si Kiko e Isa tomarán la iniciativa de felicitar a su madre en redes sociales, propiciando de esta manera un acercamiento con su madre. Desde Chance le enviamos a Isabel nuestra feli



