Infosalus.- Los científicos descubren una nueva y sorprendente forma en que la tuberculosis suprime la inmunidad

28-10-2019 Tuberculosis SALUD PENN MEDICINE



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Cuando la 'Mycobacterium tuberculosis' (Mtb), la bacteria que causa la tuberculosis, infecta a una persona, la respuesta inmunitaria del organismo es fundamental para la evolución de la enfermedad, ya sea ayudando al cuerpo a combatir la bacteria o agravando la infección.



Los investigadores de la Universidad de Maryland han descubierto una forma en que la Mtb puede hacer que las células inmunitarias de una persona bajen sus defensas. En concreto, han identificado un gen de la bacteria que suprime las defensas inmunitarias en las células humanas infectadas, lo que podría exacerbar la infección.



Este nuevo hallazgo, publicado en la revista en la revista 'PLOS Pathogens', podría apuntar a un objetivo eficaz para un tratamiento basado en genes o una terapia preventiva para la tuberculosis, que enferma a unos 10 millones de personas y mata a uno o dos millones de personas al año, según la Organización Mundial de la Salud. Los tratamientos disponibles sólo tienen una eficacia del 85% y las formas de tuberculosis multirresistentes suponen una amenaza para la salud pública en muchas partes del mundo.



"Para desarrollar nuevas dianas terapéuticas, es esencial comprender los mecanismos moleculares de cómo las proteínas bacterianas interactúan con las células humanas --señala Volker Briken, profesor de biología celular y genética molecular en la UMD y autor principal del estudio--. Es emocionante que hayamos descubierto una interacción nunca antes observada entre la bacteria causante de la tuberculosis y un sistema de señalización en las células humanas que es importante en la defensa celular contra los patógenos".



Briken y su equipo, dirigido por la becaria postdoctoral y autora principal del estudio Shivangi Rastogi, hicieron su descubrimiento infectando un tipo de glóbulo blanco llamado macrófago con Mtb -la bacteria que causa la tuberculosis- o con una bacteria no virulenta y observando la respuesta de la célula.



Descubrieron que un complejo de proteínas llamado inflamasoma estaba drásticamente limitado en las células infectadas con Mtb, pero no en las infectadas con la bacteria no virulenta. El inflamasoma examina el interior de la célula en busca de patógenos y luego le indica a la célula que lance una respuesta inmunitaria



"Fue muy inesperado para nosotros encontrar esta observación primaria de que el Mtb puede realmente inhibir el inflamasoma --reconoce Briken--. La infección también provoca una pequeña activación del inflamasoma, por lo que nadie se había molestado en buscar el potencial de la Mtb para inhibir el proceso. Es un ejemplo clásico del tira y afloja entre el patógeno que quiere suprimir la inmunidad del huésped y la célula huésped que detecta el patógeno para activar las respuestas inmunitarias".



A continuación, el equipo quería saber si un gen específico del Mtb era el responsable de la supresión del inflamasoma. Los investigadores insertaron genes de Mtb en una especie de micobacteria no virulenta y utilizaron estos mutantes para infectar nuevos macrófagos. Descubrieron que las infecciones con bacterias no virulentas que portaban el gen del Mtb denominado PknF limitaban la respuesta del inflamasoma en las células del huésped



"No sabemos cómo este gen inhibe el inflamasoma --reconoce Briken--, pero la función de este gen es regular la producción y/o las secreciones de lípidos, así que pensamos que tal vez la bacteria modifica la secreción de lípidos de una manera que influye en el inflamasoma. Eso es lo que investigaremos en futuros estudios".



La forma en que PknF suprime el inflamasoma de las células huésped es sólo una de las preguntas que Briken quiere responder. También están trabajando para determinar el papel de PknF en la virulencia de la enfermedad. Si resulta que la supresión del inflamasoma permite que la Mtb sea más virulento, el gen PknF podría convertirse en una buena diana para futuras terapias farmacológicas para tratar la enfermedad.