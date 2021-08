Héctor Herrera, nombrado Mejor Jugador del Torneo; Matt Turner, Mejor Portero

Kellyn Acosta (i) de Estados Unidos disputa un balón con Héctor Herrera de México hoy, en la final de la Copa Oro entre las selecciones de Estados Unidos y México en el estadio Allegiant en Las Vegas (EE.UU.). EFE/Carlos Ramírez

Las Vegas (EEUU), 1 ago (EFE).- El mediocampista mexicano Héctor Herrera fue elegido este domingo como el Mejor Jugador de la decimosexta edición de la Copa Oro que la selección de Estados Unidos ganó tras imponerse por 1-0 frente al Tri en la gran final.

A pesar de que México no pudo revalidar el título, Herrera, jugador del Atlético de Madrid, fue el mejor futbolista y el más regular durante todo el torneo, además de haber marcado el gol que le dio a su equipo el triunfo por 2-1 en el partido de semifinal frente a Canadá.

Herrera jugó los seis partidos del torneo y además del gol frente a Canadá también dio dos asistencias.

El arquero de Estados Unidos, Matt Turner, que volvió a ser el héroe en la gran final para el equipo de las Barras y las Estrellas se llevó el premio de Mejor Portero al permitir que solo le hicieran un gol durante todo el torneo.

La revelación del torneo, el mediocampista Tajon Buchanan, de Canadá, de 22 años, fue reconocido con el Premio de Jugador Joven después de haber marcado un gol, el de su equipo en la semifinal frente a México, y dio cinco asistencias.

Buchanan al igual que Turner son compañeros de equipo con el New England Revolution, de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

Mientras que el defensa salvadoreño Bryan Tamacas ganó el Premio Espíritu de Lucha, en reconocimiento a lo mostrado en el partido de cuartos de final de El Salvador contra Catar.

Abajo por 0-3 en la segunda mitad, El Salvador montó un memorable intento de remontada comenzando con un gol de Joaquín Rivas en el minuto 63 para poner el 3-1.

Eso fue seguido por una jugada en el 66 de Tamacas que puso de pie a los fanáticos dentro del State Farm Stadium, en Glendale (Arizona).

Un defensor de Catar con el balón parecía listo para evitar cualquier tipo de peligro del ataque salvadoreño, pero Tamacas nunca se rindió y ganó la posesión con una entrada perfectamente sincronizada, lo que le permitió asistir a Rivas para el segundo gol de El Salvador de la noche.

Si bien el intento de remontada de El Salvador se quedó corto en un final 3-2, el espíritu competitivo mostrado por Tamacas será una de las imágenes duraderas de la Copa Oro.

Otra imagen que perdurará del torneo será la del delantero de Jamaica, Bobby Reid, que fue nombrado ganador del Gol del Torneo.

El fantástico gol de Reid se produjo al minuto 26 de juego del partido que Jamaica ganó por 2-0 sobre Surinam en la fase del Grupo C, que se disputó en el Exploria Stadium de Orlando (Florida).

Con Jamaica al frente del marcador (1-0) y en ataque, se jugó un balón largo hacia adelante, solo para que un defensor de Surinam cabeceara el balón con la esperanza de despejar el peligro.

En cambio, cayó perfectamente para Reid, quien lo controló y disparó una volea con el pie derecho que superó al arquero Warner Hahn de Surinam y puso el definitivo 2-0.

Mientras que el delantero estadounidense Paul Arriola se llevó el premio a la Deportividad.