Google presentará nuevo teléfono con procesador diseñado en casa

(Bloomberg) -- Google está apostando más por los teléfonos inteligentes al unirse a sus rivales Apple Inc. y Samsung Electronics Co. en el diseño interno del componente más crítico del dispositivo: el procesador principal.

La compañía de Alphabet Inc. dijo el lunes que sus próximos teléfonos insignia, Pixel 6 y Pixel 6 Pro, incluirán nuevos chips Tensor cuando salgan a la venta a finales de este año. Google había utilizado previamente procesadores de Qualcomm Inc. en todos sus teléfonos Pixel desde que se lanzaron los primeros modelos en 2016. El nuevo chip está diseñado para reforzar la tecnología de inteligencia artificial y mejorar tanto el reconocimiento de voz como el procesamiento de fotos y videos.

El nuevo componente será el primer sistema en un chip de Google: tecnología que integra los elementos clave del dispositivo. El diseño de este tipo de procesadores lleva años y representa una inversión enorme, tanto en términos financieros como de recursos. Para que la empresa produzca retornos, los futuros teléfonos Pixel de Google probablemente tendrán que venderse mejor que los modelos anteriores.

Desde 2010, Apple ha estado fabricando chips para sus iPhones, pero la compañía vende más de 100 millones de unidades al año. Samsung también maneja un volumen masivo, es el segundo fabricante de chips más grande del mundo y vende más teléfonos que Apple.

El sistema operativo Android de Google es el software para teléfonos inteligentes más popular, utilizado por empresas como Samsung para ejecutar sus dispositivos. Sin embargo, los propios teléfonos de Google no han tenido un impacto tan grande, incluso tras recibir elogios por sus diseños y características.

En los primeros años, las ventas de Pixel fueron mediocres, antes de aumentar en 2019 cuando la compañía centró más atención en los teléfonos de gama baja. Pero ese crecimiento se detuvo. En la primera mitad de 2021, la participación de mercado de Pixel disminuyó un 7% año tras año, según Counterpoint Research. OnePlus, otro pequeño fabricante de teléfonos, registró un aumento de ventas de más de 400%. Motorola, Apple, Nokia y Samsung también crecieron.

Google planea lanzar un nuevo teléfono 5a de gama baja este mes, pero se espera que ese dispositivo continúe usando un procesador Qualcomm.

Google no proporcionó especificaciones técnicas para su nuevo procesador, pero la compañía desarrolló el componente con varios antiguos ingenieros de chips de Apple. No está claro aún cómo funcionará en última instancia en su primera interacción frente a ofertas más experimentadas de Qualcomm, Apple y otros. El chip se basa en un conjunto de instrucciones de Arm Holdings, la misma tecnología subyacente utilizada por la mayor parte de la industria.

En un comunicado, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo que el chip estuvo en desarrollo durante cuatro años y lo llamó la “mayor innovación en Pixel que hemos hecho hasta la fecha”. Rick Osterloh, jefe de dispositivos y servicios de la compañía, indicó en una entrevista que los teléfonos debutarán formalmente en octubre y saldrán a la venta a finales de este año.

Más allá del nuevo chip, los nuevos teléfonos Pixel tendrán exteriores rediseñados. Ambos teléfonos ahora tienen pantallas de borde a borde con bordes de metal, así como la cámara en la parte superior de la pantalla.

El Pixel 6 estándar tiene una pantalla un poco más pequeña que el Pixel 6 Pro, que también tiene bordes metálicos más brillantes y una cámara adicional. Ambos teléfonos tienen un sensor de cámara estándar, una lente ultra gran angular y un sensor de tiempo de vuelo para medir la distancia. El modelo Pro agrega un teleobjetivo para un rango más amplio de zoom.

Google también está utilizando la línea Pixel 6 para presentar su nuevo sistema de diseño Material You como parte de Android 12. El nuevo enfoque cambia los colores de los botones y la interfaz para que coincidan mejor con el fondo de pantalla elegido por el teléfono.

