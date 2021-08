Google equipa al Pixel 6 con un chip propio para explotar al máximo la inteligencia artificial

Fotografía cedida por Google que muestra varios modelos del nuevo teléfono Pixel 6. EFE/ Google

San Francisco (EE.UU.), 2 ago (EFE).- Por primera vez, Google equipará a su nuevo modelo de teléfono Pixel 6 con un chip de fabricación propia diseñado específicamente para explotar al máximo las posibilidades de la inteligencia artificial (IA), sobre todo en los campos de la fotografía y el reconocimiento de voz.

Según pudo comprobar Efe, el nuevo teléfono de Google -cuya presentación oficial no está prevista hasta otoño- ofrece una altísima calidad en la toma de imágenes, tanto estáticas como de video, y también en condiciones de poca luminosidad.

Esta mejora significativa en la calidad de la imagen se logra precisamente gracias al nuevo chip, bautizado como "Tensor", que usa técnicas de aprendizaje automatizado e inteligencia artificial para pulir el trabajo del fotógrafo y ofrecer en cuestión de milisegundos un resultado perfeccionado.

ALIMENTACIÓN DE DOS CÁMARAS

Así, cuando un usuario saca una fotografía, el sistema inmediatamente "se alimenta" de la luz captada por dos cámaras, la principal y el ultra gran angular, y ofrece una imagen final que es la mezcla de lo obtenido por ambos lentes.

El gran angular se usa para marcar la definición, mientras que la cámara principal sirve para corregir los colores.

"Lo que nos permite el microprocesador Tensor es superar los límites de computación que nos estábamos encontrando tanto con el hardware de otros suministradores como en nuestros Pixels anteriores", cuenta a Efe el vicepresidente de Google para dispositivos y servicios, Rick Osterloh.

La "fotografía computacional" -nombre por el que se conoce esta técnica- ha sido desde sus inicios la marca de la casa de los teléfonos Pixel, pero con el sexto modelo de la serie alcanza nuevas cotas de capacidad.

Además de la definición y el color, el chip también ayuda a corregir el movimiento en fotografías borrosas y, cuando hay que tomar decisiones sobre qué aspectos mejorar, siempre prioriza las caras humanas.

IMITAR EL OJO HUMANO

"Nuestro objetivo no es lograr algo que sea necesariamente placentero a nivel estético, sino aquello que se corresponda de forma más fidedigna con lo que capta el ojo humano", apunta Osterloh.

Junto a la fotografía, el reconocimiento de voz es la otra área en que el microchip Tensor permite grandes avances, como por ejemplo que todo el proceso se lleve a cabo dentro del mismo aparato, sin necesidad de estar conectado a la nube o ni tan siquiera a internet.

De esta manera, al reproducir cualquier video en el teléfono aparece, justo debajo de la barra del sonido, la opción de incluir subtitulados y de traducirlos a otro idioma a tiempo real.

Se puede reproducir, por ejemplo, un video grabado por un amigo en inglés con subtítulos en español.

Según cuentan en Google, el desarrollo del chip Tensor ha llevado cuatro años de trabajo por parte de sus ingenieros, y el objetivo desde el primer momento ha sido desatar todo el potencial de la inteligencia artificial.

DISEÑO CURVADO Y DE MARCOS FINOS

En lo relativo al diseño, este dista mucho del modelo del año pasado, el Pixel 5, con una pantalla que termina en curvas, unos marcos muy finos y una barra horizontal con volumen en la parte posterior que alberga todas las cámaras.

El teléfono viene en dos versiones, la sencilla, Pixel 6, que tiene cámara principal y ultra gran angular, y la más completa, Pixel 6 Pro, que añade un teleobjetivo.

Por su parte, la cámara delantera es un pequeño círculo integrado en la parte superior central de la pantalla.

Los teléfonos vienen en seis colores: azul, rojo, amarillo, blanco, negro y gris, y aunque por el momento Google no ha anunciado una fecha exacta para la presentación oficial, lo habitual es que la empresa muestre sus nuevos teléfonos al público durante octubre.

Marc Arcas