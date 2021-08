Expertos de Latinoamérica preparan una misión electoral para los comicios venezolanos

El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), Nicanor Moscoso. EFE/Cristian Hernández/Archivo

Caracas, 2 ago (EFE).- El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), Nicanor Moscoso, inició este lunes una serie de reuniones en Venezuela para acordar los términos de una misión para los comicios locales y regionales del próximo noviembre, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Moscoso sostuvo un encuentro con el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, con el que conversó "sobre las condiciones para el desarrollo de las actividades de la misión", destacó el ente electoral en un comunicado.

Como parte de sus actividades en Venezuela, Moscoso también presenciará el inicio de la auditoría del registro electoral que se realizará este martes, siempre según la información difundida por el CNE.

En dicha auditoría, "se revisan todos los movimientos registrados en la base de datos de los electores y las electoras, para garantizar la transparencia y la consistencia de los datos", agregó la información.

El Ceela también acompañó las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en Venezuela con una misión "eminentemente técnica" y que no hizo ningún pronunciamiento sobre la situación política del país caribeño.

A esos comicios no acudió el grueso de la oposición al considerar que se trataba de un "fraude" por la composición del CNE y por la intervención judicial de los principales partidos de la oposición.

En aquella ocasión, Moscoso avaló el sistema electoral venezolano, que consideró el "mejor de Latinoamérica", pese a que el mismo ha sido cuestionado en el pasado por Smartmatic, la empresa que brindó soporte durante años al CNE para el recuento de los votos y hasta 2017.

Según dijo Smartmatic en aquel momento, las máquinas de votación fueron manipuladas para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se instaló ese año.

El Ceela también envió una misión de acompañamiento electoral en las presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro fue reelegido, un proceso no reconocido por buena parte de la comunidad internacional.