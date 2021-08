Exjefe "Contra" se inscribe como candidato a la Presidencia de Nicaragua

La formula presidencial del partido Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACXL), compuesta por el exjefe de la Contra Nicaragüense Oscar Sobalvarro (d) y la exreina de belleza de Nicaragua 2017 Berenice Quezada (i), posan para fotos durante su inscripción oficial como candidatos para las próximas elecciones, hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

Managua, 2 ago (EFE).- El exjefe de la Resistencia Nicaragüense Oscar Sobalvarro inscribió este lunes ante el Poder Electoral su candidatura presidencial por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) para las elecciones del 7 de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega buscará una nueva reelección.

Sobalvarro, conocido con el seudónimo de "Comandante Rubén" durante la guerra civil de los años de 1980 que enfrentó a los sandinistas con la "Contra", registró su candidatura junto con la exreina de belleza de Nicaragua 2017 Berenice Quezada, aspirante a la Vicepresidencia.

La Alianza CxL, que se define de centroderecha, también inscribió a sus candidatos a diputados ante la Asamblea Nacional (nacionales y departamentales) y diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), que suman 220, entre titulares y suplentes, la mitad de ellos mujeres y la otra mitad hombres, conforme la Ley Electoral.

"¡BASTA DE ASEDIO Y REPRESIÓN!"

Al salir del Consejo Electoral, Sobalvarro dijo a los periodistas que "es necesario que el ambiente electoral" se desarrolle "de manera tranquila, respetuosa, y con libertad".

"Ya es demasiado todo el asedio, la represión que ha vivido el país. Los nicaragüenses se merecen una oportunidad de vivir en paz, en armonía", demandó.

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un excanciller, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.

Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el exlíder de la "Contra" Luis Fley, abandonaron Nicaragua por razones de seguridad.

"Esperamos que este proceso electoral se desarrolle en un ambiente de respeto, de no agresión", anotó Sobalvarro, que fue jefe negociador de la "Contra", funcionario del Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y diputado suplente en el período 2007-2012.

"LAS CONDICIONES LAS PONE EL PUEBLO"

"En Nicaragua las condiciones nunca han estado. Las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone?, saliendo a votar", dijo, por su lado, Quezada, Mis Nicaragua 2017.

La joven hizo un llamado a los nicaragüenses a votar el 7 de noviembre para demostrar que en Nicaragua "no queremos más dictaduras".

A su juicio, los nicaragüenses se definieron políticamente tras la revuelva popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

"De 2018 para acá Nicaragua trazó una línea, cada quien decidió dónde quiere estar", indicó.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el resto de partidos políticos tienen como fecha límite este lunes para inscribir oficialmente las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República y diputados, de acuerdo con el calendario electoral.

Ortega, que retornó al poder en 2007, buscará su quinto mandato y cuarto de forma consecutiva.

Hasta ahora, además de Ortega y Sobalvarro, ha hecho público su aspiración a la Presidencia el empresario turístico Milton Arcia por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Nicaragua celebrará elecciones el 7 de noviembre para elegir a un nuevo presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional (Parlamento) y 20 ante el Parlacen.