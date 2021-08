Europa.- MSF alerta de que las políticas migratorias de la UE agravan "drásticamente" la situación de los migrantes

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este lunes de que las políticas migratorias de la Unión Europea están agravando de forma "drástica" la situación de viven cientos de migrantes.



En un comunicado, la organización ha señalado que alrededor de 900 personas "malviven en pésimas condiciones" en el campo de Vathy, en la isla griega de Samos, a la espera de ser trasladado s un nuevo centro, que será "mucho más restrictivo y estará más aislado".



"A pesar de las promesas de cambio y cinco años después del acuerdo entre la UE y Turquía (...), la UE está normalizando e intensificando la misma estrategia en materia de migración", ha lamentado.



Asimismo, ha especificado que en las islas griegas se están construyendo nuevos campos, todavía "más restrictivos y aislados", similares, según MSF, a "cárceles al aire libre que estratégicamente son menos visibles".



En Vathy, ha denunciado, hombres, mujeres y niños viven en "condiciones espantosas entre basura y ratas, sin acceso a baños, duchas y refugios adecuados". La mayoría de la población de la isla proviene de Afganistán (28%), Siria (20%) y la República Democrática del Congo (17%). Las mujeres representan el 16% de la población y los niños el 17%, de los cuales casi 8 de cada 10 son menores de 12 años.



El nuevo centro que se está levantando en Samos, ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Vathy, todavía está en construcción, pero la mayor parte está terminada. Situado en medio de la nada y rodeado por tres líneas de vallas y alambre de espino, está diseñado para albergar hasta 3.000 personas, de las cuales, según el Ministro de Migración griego, 2.100 tendrán un "acceso controlado" y 900 estarán en detención a la espera de ser devueltas a Turquía. Las personas que viven en el actual centro de recepción de Vathy lo describen como una prisión al aire libre.



"Hemos venido aquí hoy para ver el nuevo campo, parecido a una prisión, que se está construyendo para los refugiados que se encuentran actualmente en Samos. Este es el nuevo enfoque de la migración en Europa, donde se busca criminalizar, humillar y castigar a los refugiados y solicitantes de asilo en lugar de ampliar sus derechos", ha afirmado Stephen Cornish, director general de MSF Suiza.



La población en el actual campo de Vathy ha disminuido significativamente ya que continúan los trasladados a otros campos en la Grecia continental en vista del cierre de Vathy. Mientras tanto, se han empezado a demoler los refugios improvisados vacíos ubicados en el área alrededor del centro de Vathy.



Aquellos que permanecen en el campo de Vathy lo describen como un "campamento fantasma" y se sienten abandonados, tal y como recoge el documento, que lamenta que estas personas llevan viviendo en este campamento durante años. La mayoría de ellos son hombres solteros y personas cuya petición de asilo ha sido rechazada, ha dicho Cornish.



"Las condiciones actualmente no son nada buenas, pero no es una mejora trasladar a estas personas detrás de varios alambres de púas, para que los niños jueguen aquí en este patio de recreo que es como una prisión. Esto es ir de una prisión a otra", ha lamentado.



Para él, este "no es el tipo de recepción que uno esperaría de los países europeos", por lo que ha llamado a los líderes de la UE y sus ciudadanos vean lo que está sucediendo con el dinero de los contribuyentes y, en lugar de invertir en este tipo de criminalización, inviertan en un enfoque digno y solidario para los solicitantes de asilo y los refugiados que llegan a Europa".