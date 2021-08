EU.- Bruselas investiga a fondo la compra de Kustomer por parte de Facebook

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación a fondo de la compra de Kustomer por parte de Facebook, al entender que la transacción propuesta fortalecería la posición del gigante tecnológico en el sector de la publicidad online, con posibles efectos a nivel de competencia.



Según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, revisará que la operación no reduzca la competencia en el mercado de la gestión de atención al cliente y analizará la situación en la que queda el sector de los servicios de publicidad online si sigue adelante la compra por parte de Facebook.



Hace dos meses, Bruselas ya anunció que investigaba a la firma estadounidense*ante la sospecha de prácticas monopolistas por parte de la red social en el sector de los anuncios publicitarios.



La vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager, ha insistido en la importancia de revisar las transacciones "potencialmente problemáticas" de empresas que ya dominan sus sectores. "Esto aplica en especial al sector digital, donde Facebook ya disfruta de una posición de liderazgo tanto en la publicidad online como en los canales de mensajería, con WhatsApp, Messenger e Instagram", ha asegurado.



Por ello, la comisaria danesa ha defendido que la investigación comunitaria busca garantizar que la operación no daña a otros negocios ni a los propios consumidores y que la información a la que pueda tener acceso Facebook no genere una distorsión en la competencia.



Anunciada a finales de 2020, la adquisición de Kustomer se cifra en 1.000 millones y está siendo actualmente analizada por la autoridad de competencia de Reino Unido, además de por la propia Comisión Europea.