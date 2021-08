Estados Unidos.- Sergio Scariolo: "Siempre hemos tuteado a Estados Unidos, hay que confiar"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, confió en las opciones que tienen de superar a Estados Unidos en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, un rival considerado "favorito" pero al que siempre han "tuteado".



"Nos toca Estados Unidos, no cambia nada, considerados favoritos, nosotros tenemos que centrarnos en los que tenemos que hacer. El respeto que este equipo se ha ganado en estos años es un arma de doble filo. Siempre les hemos dado guerra, siempre hemos dado la cara, siempre les hemos tuteado. Ese es el objetivo y cuando entras en un final abierto puede haber muchas variables", explicó.



El técnico italiano compareció en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE) para explicar las sensaciones de cara al cruce ante los americanos, de nuevo en el camino español en unos Juegos. "Hay que confiar en nosotros mismos, en nuestra identidad. Somos una referencia mundial y eso intentaremos seguir siendo. La otra cara de haber ganado el respeto es que nadie juega despistado contra ti. Cualquier equipo sube un poco, incluso Estados Unidos sube el nivel de intensidad", afirmó.



Además, Scariolo apuntó que no se trata de frenar a un jugador, Kevin Durant, como tampoco ese fue el objetivo con Luka Doncic contra Eslovenia. "No se trata de limitar a un jugador. Contra Eslovenia jugamos bien hasta los cuatro minutos finales. Lo que hicimos bien fue bajar la anotación del equipo", terminó.