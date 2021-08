España.- El PP, contra la España multinivel de Sánchez: ERC logra privilegios y quienes cumplen la ley "pagan el pato"

29-07-2021 El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista con Europa Press POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Ante comisión bilateral Estado-Generalitat, Egea dice que el PP solo pide "mantener la igualdad de oportunidades de todos los españoles"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha arremetido duramente contra la España multinivel que quiere impulsar el PSOE que dirige Pedro Sánchez y que supone, a su entender, que los socios que le brindan apoyo parlamentario como ERC logran "privilegios" mientras que los que "cumplen la ley y pagan impuestos" son "los que al final pagan el pato de sus caprichos".



"El problema es que Sánchez quiera hacer un trato diferencial con aquellos que le apoyan los Presupuestos y esté dispuesto a marginar al resto. Por tanto, ni el propio Sánchez sabe cómo salir de este lío", ha proclamado.



Así se ha pronunciado García Egea ante el término 'España multinivel' que incluye el PSOE en la ponencia de su 40 Congreso Federal que celebrará en octubre en Valencia y que habla de "cauces democráticos de dialogo y pacto en el marco de la ley para dar salidas a situaciones como la de Cataluña".



"UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES VIP CON ARAGONÉS Y SÁNCHEZ"



En una entrevista concedida a Europa Press, García Egea ha afirmado que es "extraño" que el PSOE plantee "dos mesas": "una Conferencia de Presidentes vip en la que están Pere Aragonés y Pedro Sánchez repartiendo las cuestiones importantes" y "donde se toman las verdaderas decisiones".



Y luego, ha proseguido, "una Conferencia de Presidentes de segunda" con el resto de presidentes autonómicos que "defienden la unidad e igualdad de todos los españoles y que son relegados a una segunda mesa".



En este sentido, el 'número dos' de Pablo Casado ha recalcado que es una España con "dos niveles" porque "los de arriba" con "ERC y Pedro Sánchez" son los que "toman las decisiones" y "el resto son los fieles a la Constitución y leales con los ciudadanos".



"Por tanto, podemos concluir que en la España multinivel de Sánchez hay dos tipos de ciudadanos: los que le apoyan parlamentariamente y tienen todos los privilegios, y los que cumplen la ley y pagan impuestos, que son los que al final pagan el pato de sus caprichos", ha aseverado.



"CATALUÑA ESTÁ SIENDO PERJUDICADA POR LAS DECISIONES DE SÁNCHEZ"



Tras asegurar que esa España multinivel que está diseñando Sánchez "es únicamente para mantener su apoyo parlamentario", ha rechazado que todo esto vaya a "beneficiar" a Cataluña en cuestiones como los Presupuestos o el reparto de fondos europeos.



"Cataluña está siendo enormemente perjudicada por las decisiones que está tomando Pedro Sánchez. Las empresas se han ido, la confianza empresarial está cayendo, las inversiones extranjeras están cayendo y, por tanto, las decisiones que está tomando Pedro Sánchez claramente no son en favor de los catalanes sino en favor de unos pocos independentistas que le sostienen en el Gobierno", ha recalcado.



Al ser preguntado si el PP se cree las declaraciones del Gobierno asegurando que busca un acuerdo con Cataluña que encaje en la Constitución y la ley, y que no está pensando en un referéndum, García Egea ha criticado que el Gobierno haya impulsado una mesa diálogo entre Gobierno y Generalitat cuando "ya hay instrumentos previstos para dialogar entre el Estado y una comunidad autónoma".



"El modelo ya lo tiene. Es el Parlamento; es la Conferencia de Presidentes donde cada presidente puede ir a explicar lo que considere; son los Estatutos de Autonomía de cada una de las autonomías; es el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se puede hablar de las cuestiones impositivas; son las sectoriales de Sanidad o de Infraestructuras", ha explicado.



COMISIÓN BILATERAL ESTADO-GENERALITAT



Al ser preguntado por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que se reúne este lunes --no lo hacía desde 2018-- y si cree que ese foro puede ser preparatorio de la mesa de diálogo que se reunirá en septiembre, García Egea ha señalado que "todo lo que sea mejorar una autonomía es bienvenido".



"Todo lo que sea mejorar un servicio público en Cataluña es bienvenido y nosotros lo apoyaremos. Siempre que esto permita que los ciudadanos vivan mejor, nosotros apoyaremos, sea en el lugar de España que sea. Pero lo único que pedimos es que se mantenga la igualdad de oportunidades de todos los españoles ante la ley y ante el Gobierno", ha manifestado.



García Egea ha criticado que el Gobierno impulse la mesa de diálogo o la España multinivel para contentar a los independentistas porque "al final el sostén, los votos y el apoyo parlamentario lo tiene con ERC, que son los que realmente están definiendo la política territorial de este Gobierno".



RECONSTRUCCIÓN DEL PP CATALÁN



Ante el hecho de que el PP lograra solo tres escaños en las últimas autonómicas, su peor resultado, ha señalado que en esta región "el proyecto del Partido Popular es a largo plazo" y ha destacado que en este momento hay perfiles "que están emergiendo en las cuatro provincias", citando nombres como el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, o el de Xavi Palau en Lleida.



En este sentido, el 'número dos' de Pablo Casado ha explicado que el proyecto del PP en esta comunidad "ha empezado a reconstruirse" y "relanzarse" con cargos que están visitando los pueblos para "construir un PP en cada municipio de Cataluña".



"Esa renovación por la base que ha ocurrido en toda España va a tener lugar también en Cataluña, e incluso incorporando perfiles de otros partidos, cargos, afiliados y simpatizantes de otros partidos que ven que el PP a nivel nacional es la única opción de tener un proyecto que mire a Cataluña con afán de solucionar los problemas y no simplemente de buscar apoyos en los más radicales", ha finalizado.