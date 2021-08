España.- El portavoz del PP considera que Juan Carlos I debería regresar a España

02-08-2021 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comparece durante su visita el Centro Deportivo Municipal Casa de Campo, a 2 de agosto de 2021, en Madrid (España). El centro ha sido recientemente objeto de una reforma integral. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este lunes su "profunda admiración y gratitud" hacia el Rey emérito cuando se cumple un año de su marcha a Emiratos Árabes Unidos sin fecha de regreso. "La obra política que ha hecho no merece que el Rey no vuelva a España", ha lanzado.



Al ser requerido por este aniversario, Martínez-Almeida ha trasladado su "profunda admiración y gratitud" hacia el monarca, pues "fue el artífice fundamental, junto a figuras como Suárez y Carrillo que permitió la concordia entre españoles y pasar de una dictadura a una democracia".



Por ello ha puesto el acento en su "labor como Rey y que ahora ejemplifica de manera admirable Felipe VI", al tiempo que ha recordado que "por ahora no ha sido imputado en ningún tipo de proceso".