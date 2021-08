"Es un momento un poco extraño", admite Cáceres tras ver escapar el bronce

El español Eusebio Cáceres vio escaparse en el último momento la medalla de bronce del salto de longitud y terminó en la cuarta posición de la final olímpica, este lunes en Tokio, tras lo cual admitió que era "un momento un poco extraño" pero que no estaba hundido.

"Es un momento un poco extraño. Debería estar un poco más abatido, pero no soy capaz de hacerlo porque no he estado peleando por esto prácticamente desde Moscú (cuarto en el Mundial-2013), como para sentirme mal a la primera. Tengo muchísimas ganas, puedo ir a más y no tengo intención de hacer otra cosa", declaró tras la final.

Cáceres, de 29 años, iba tercero tras su sexto y último intento, en puesto virtual de bronce. Hasta que el griego Miltiadis Tentoglou revolucionó el concurso llegando a 8,41 metros y pasando de estar fuera del podio a ponerse primero.

Relegó a los cubanos Juan Miguel Echevarría (8,41 m) y Maykel Massó (8,21 m) a plata y bronce, en el último momento. Cáceres bajó del tercer al cuarto puesto, teniendo que conformarse con un diploma olímpico.

"He hecho lo que he podido. Me ha salido bastante bien. Pero siempre se puede hacer mejor. Ellos han sido mejores que yo", afirmó.

También este lunes, el atletismo español aseguró presencia en otra final, la de lanzamiento de martillo, donde Javier Cienfuegos, que llegó a 76,91 metros, consiguió el séptimo mejor resultado de la ronda de calificación.

dr/psr