En Chile hay "relaciones coloniales", dice la presidenta del órgano constituyente

En la imagen, la presidenta de la convención encargada de redactar una nueva Carta Magna en Chile, la académica mapuche Elisa Loncón. EFE/Elvis González/Archivo

Santiago de Chile, 2 ago (EFE).- La presidenta de la convención encargada de redactar una nueva Carta Magna en Chile, la académica mapuche Elisa Loncón, dijo este lunes que en Chile se viven "relaciones coloniales" respecto al vínculo entre el pueblo indígena al que pertenece y los actores estatales y empresariales del país.

"En Chile estamos viviendo relaciones coloniales donde hay, como en Sudáfrica, colonizadores y colonizados. Y no vamos a ser libres ni unos ni otros mientras no salgamos de esa posición donde nos hemos ubicado", dijo Loncón en una conferencia con corresponsales de prensa extranjera.

En ese sentido, valoró la labor del expresidente surafricano Nelson Mandela, capaz de construir la paz "en un sistema colonial de tanto racismo", aunque aseguró que ella no tiene el "estándar" del exmandatario Mandela para interferir en el conflicto chileno-mapuche.

El Gobierno tiene la "responsabilidad política, ética, histórica y moral de resolver el problema. Por eso, dije que no estaba en la circunstancia de Mandela, porque no soy Gobierno", señaló Loncón.

Si bien aclaró de entrada que ha tenido la "precaución" de conducir el órgano constituyente "sin entrar en coyunturas" de conflicto, señaló que está llana a "colaborar" en su resolución dentro de sus competencias institucionales, con el "sentido de este futuro país donde se respeten los derechos humanos".

El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales y poderosos grupos económicos.

En este contexto, son frecuentes en los estados de La Araucanía y el Bíobío el sabotaje a la maquinaria forestal e incendios, en un conflicto que ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche baleados por agentes del Estado, sumado a la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.

"Si uno lo ve en relación a Sudáfrica, lo fundamental es que seamos nosotros parte de la solución. En La Araucanía el conflicto aumenta porque los pueblos indígenas no son parte de la solución (...) La violencia en el Wallmapu —territorio mapuche— es estructural, y mi llamado a detener la violencia es terminar con esa estructura de violencia", agregó la presidenta de la convención.

FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO CONSTITUYENTE

Loncón se refirió también a los avances de la convención constituyente, instalada de manera oficial el pasado 4 de julio y que se acerca a cumplir un mes de funcionamiento, periodo que Loncón destacó como de "trabajo incansable" para generar condiciones adecuadas.

"Ha sido difícil, porque no hemos tenido la colaboración que esperábamos del Gobierno, específicamente en lo que es la disposición de personal y de la infraestructura que se requería para comenzar", explicó Loncón.

En adelante, ya con ocho comisiones en marcha donde están participando los 155 convencionales, el organismo se dio un plazo de 30 días para terminar de redactar sus reglamentos, a diferencia de otros procesos constituyentes latinoamericanos donde la misma tarea ha tomado seis.

"Es imposible escribir un artículo de a Constitución si no está regulada la manera cómo se va a dar la palabra, la entrega de insumos, si no están reguladas las palabras en términos de sectores y diversidad, tenemos paridad, tenemos plurinacionalidad, tenemos diversidad de regiones, y tenemos que hacer los equilibrios entre todos", aseveró la presidenta.