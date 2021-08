El regalo y buenos deseos de Luis Rollán para su amiga Maribel (Isabel Pantoja) el día de su 65 cumpleaños

01-01-1970 Luis Rollán en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 2 (CHANCE)



Las míticas celebraciones en Cantora el 2 de agosto con motivo del cumpleaños de Isabel Pantoja forman parte del pasado. La lista de invitados, tanto de rostros conocidos como de familiares, ha ido mermando a lo largo de los años y Luis Rollán, gran amigo de la cantante y asiduo a las celebraciones, tampoco forma parte de ella.



El colaborador televisivo ya manifestó públicamente su malestar porque la relación con su querida Maribel se encontraba congelada. La cantante no respondía a las llamadas telefónicas de Luis y el distanciamiento entre ambos se hizo evidente. Fue en marzo de este año cuando en el programa en el que colabora, 'Viva la vida', el sevillano contó con mucho pesar que se sentía traicionado por Isabel.



No obstante, Luis se sigue considerando amigo de Isabel y así nos lo confirma "Yo me considero amigo, ahora no tengo relación con ella". Para este día tan señalado no puede otra cosa que dedicarle una cariñosa felicitación y deseado regalo, aunque no pueda dársela en persona "Le deseo lo mejor, ella lo sabe y mi deseo es que se solucionen las cosas con la familia. Ese sería el mejor regalo de cumpleaños".



Consciente del complicado momento que vive Isabel, recluida en Cantora con su madre y su hermano Agustín desde que comenzó la pandemia, Luis augura una amarga celebración de cumpleaños: "Creo que si, por las circunstancias que estamos viviendo y sobre todo la que está viviendo ella". Pero insiste en expresar sus mejores deseos para su amiga Maribel y que esta mala racha llegue a su fin: "Que tenga mucha salud y que arreglen las cosas que es lo importante".