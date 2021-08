El Comité Olímpico de Puerto Rico dice que la isla se merece la victoria de Camacho-Quinn

La atleta puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn fue registrada este lunes al posar con la medalla de oro de la prueba femenina de los 100 metros con vallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el estadio Olímpico de Tokio, en la capital japonesa. EFE/Franck Robichon

San Juan, 2 ago (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez, dijo este lunes tras la medalla de oro en 100 metros vallas lograda por Jasmine Camacho-Quinn, que es "a lo que vinimos. Sencillamente a lo que vinimos” y que la "isla se lo merece".

“Llevarle una medalla al país. Según los pronósticos, esto era lo que se esperaba. La mejor marca del mundo en la semifinal y la final. El país se lo merece. Es tiempo de nuestros atletas. Es una gran hazaña la que ha logrado Jasmine. Recordar cinco años atrás, cuando tropezó con la valla que me le acerqué, lo tengo grabado, me dijo: ‘yo la perdí esa medalla, era mía’. Verla hoy lograr su sueño, ¡Increíble! Orgullosa siempre de nuestros atletas", dijo, según declaraciones difundidas por el COPUR.

"Ellos lo dan todo y hoy lo pueden ver en la pista”, expresó la primera mujer en presidir el COPUR y ser reelegida a un tercer término de manera unánime", dijo.

Camacho-Quinn, la nueva campeona olímpica de 100 metros vallas y de madre puertorriqueña, tuvo un tiempo de 12.37, y logró la primera medalla de oro olímpica de atletismo para la isla, que hoy amanece rebosante de orgullo por la conquista y es objeto de todas las portadas de los medios locales de comunicación.

Rosario Vélez estuvo viendo la carrera desde las gradas junto a varios de los oficiales que componene la delegación de Puerto Rico a Tokio.

Entre ellos, el jefe de misión y el vicepresidente del COPUR, Víctor Ruiz, con quién se fundió en un abrazo y lloraron sin consuelo al saber el resultado que hoy convierte a Camacho Quien en la segunda deportista que gana medalla de oro olímpica para Puerto Rico.

“Los ánimos siempre han estado. Nosotros sabíamos a lo que veníamos aquí. Tuvimos una que otra derrota que no la esperábamos. Siempre el ánimo estuvo enfocado. Aquí no podemos perder el ánimo hasta el último día. Todavía, hoy, con esta medalla, quedan atletas que pueden dar la cara por el país”, expresó Rosario Vélez con firmeza y con la bandera de Puerto Rico en mano.

Los medallistas olímpicos de Puerto Rico, por orden cronológico de los Juegos han sido Juan Evangelista Venegas con bronce en boxeo, Londres 1948; Orlando Maldonado con bronce en boxeo, Montreal 1976; Luis Francisco Ortiz con plata en boxeo, Los Ángeles 1984; Arístides González con bronce en boxeo, Los Ángeles 1984; Aníbal Acevedo con bronce en boxeo, Barcelona 1992; Daniel Santos con bronce en boxeo, Atlanta 1996; Javier Culson con bronce en 400 metros vallas, Londres 2012; Mónica Puig con oro en tenis, Río de Janeiro 2016; y, Jasmine Camacho Quinn con oro en 100 metros vallas, Tokio 2020.

El equipo de béisbol posee medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, cuando el deporte se hizo de exhibición.

Puerto Rico se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con 37 deportistas.