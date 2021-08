El campeón Infinity, líder de la primera ronda de la Liga latina de LoL

Fotografía cedida hoy por Riot Games del equipo Infinity, campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games

Ciudad de México, 1 ago (EFE).- El campeón Infinity derrotó este domingo a Rainbow7 y finalizó como líder de la clasificación en la primera ronda de la fase de grupos del torneo Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

Infinity, primer lugar con 11 puntos, encaminó el triunfo sobre Rainbow7 en el juego medio cuando se impuso en las peleas por equipo.

El carrilero central chileno Cristian 'cody' Quispe comandó la actuación de Infinity con un asesinato doble al minuto 33 que selló el segundo dragón de los infiernos con el que presionaron el carril inferior por donde terminaron el juego.

Estral Esports amarró el tercer lugar de la clasificación por una contundente victoria sobre Kaos Latin Gamers (KLG), que firmó un torneo en el que sólo consiguió tres puntos y fueron penúltimos en la tabla.

Los Dioses Egipcios dominaron las tres fases del juego y le sacaron más de 19.000 de ventaja en el marcador de oro, lo que les permitió comprar mejoras y apoderarse de la jungla rival.

El jungla chileno Sebastián 'Warangelus' Llanos selló el triunfo de Isurus en contra de Furious Gaming con dos jugadas claves que dejaron a su equipo empatado en el tercer lugar de la tabla con Estral.

Al minuto 32, Warangelus consiguió un alma de dragón de los océanos que ayudó para que su conjunto conquistara el barón y al 37, Llanos concretó un doble asesinato que firmó la victoria.

XTEN terminó el torneo con un triunfo ante All Knights. La partida, que enfrentó a un par de equipos eliminados, destacó por el alto número de asesinatos entre ambos rivales, 32 cada uno.

El juego careció de un dominador porque los equipos desplegaron una partida agresiva. En los minutos finales una pelea por el carril central dejó con solo un 'gamer' a All Knights y le permitió a los arqueros sentenciar el juego.

La segunda ronda de la fase de grupos la disputarán Infinity, Rainbow7, Estral, Isurus y Furious Gaming, el próximo sábado y domingo.

El ganador de la siguiente etapa clasificará a la final, el segundo puesto a la semifinales y el cuarto y quinto lugar arrancarán desde los cuartos.

-Tabla de posiciones: Infinity (11 puntos), Rainbow7 (10), Estral (9), Isurus (9), Furious Gaming (6), XTEN Esports (6), KLG (3) y All Knights (2).