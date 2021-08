"El bronce es lo más, pero ahora quiero más", dice Ana Peleteiro

La atleta española Ana Peleteiro, bronce el domingo en el triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, se mostró muy feliz el lunes con el metal conseguido, pero advirtió de que ahora quiere más, apuntando a un oro.

"El bronce es lo más, pero conociéndome quiero más. Es como si fuera la ración perfecta de gominolas que se le puede dar a un niño pero que se queda con hambre. No me conformo, no me puedo conformar, estoy rodeada de campeonísimos", afirmó en una videoconferencia de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE).

Ana Peleteiro (14,87 metros) fue tercera del concurso, superada por la portuguesa Patricia Mamona (15,01 metros, plata) y, sobre todo, por su compañera de entrenamiento venezolana Yulimar Rojas (15,67 metros), que se colgó el oro batiendo el récord del mundo.

Este lunes, ambas participaron en la ceremonia de entrega de medallas.

"Cuando vi que venía la medalla me emocioné, pero porque vi la de oro (risas) Es una broma... Estoy en un podio en los Juegos Olímpicos, que es algo que he visto desde niña y a lo que he jugado en la PlayStation, donde eran medallas de mentira", señaló.

La atleta gallega subrayó el gran esfuerzo invertido para su gran logro del lunes para batir además un récord de España.

"No me creo que haya sido capaz de hacer lo que hice. Me he dejado allí un riñón, tengo que ir a ver si me lo devuelven cuando acabe el atletismo", bromeó.

