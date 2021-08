"El béisbol es cultura en Japón": Exestrella de la liga nipona Alex Ramírez

Alex Ramírez llegó a Japón y a su béisbol hace 20 años. Jamás se fue.

Ramírez, por ello, es voz autorizada para hablar de la pasión de los japoneses por este deporte en su regreso a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 después de ser excluido en Londres-2012 y Río de Janeiro-2016. "Es algo que llevan con ellos. El amor que sienten por el béisbol es increíble", comenta en entrevista con la AFP el expelotero de 46 años, que fue portador de la antorcha olímpica en su recorrido por el país sede.

Venezolano nacionalizado japonés, Ramírez jugó entre 2001 y 2013 con tres equipos, Yakult Swallows, Yomiuri Giants y Yokohama BayStars, siendo el único jugador nacido en el extranjero que ha cruzado el umbral de 2.000 hits en la NPB (Nippon Professional Baseball).

Se convirtió, después del retiro, en el primer manager latinoamericano del circuito con los Baystars (2016-2020).

PREGUNTA: ¿Qué significa el béisbol para los japoneses?

RESPUESTA: "Es algo que llevan con ellos (...). No voy a decir que es el mejor deporte de Japón porque ellos tienen mucha disciplina en todos los deportes, compitan donde compitan quieren ganar; pero la pasión que sienten por el béisbol, el amor que sienten por el béisbol, es increíble".

P: ¿Cómo es el fenómeno del 'Koshien' (béisbol escolar)?

R: "Sus equipos tienen más fanáticos incluso que los equipos profesionales. Tú puedes ver a 45.000 personas en el estadio desde las 7 de la mañana, horas antes de que empiecen los juegos. Es la base de todo".

P: Después de jugar en Estados Unidos con Indios de Cleveland y Piratas de Pittsburgh, ¿qué encontraste en la NPB?

R: Yo vine con la mentalidad que teníamos muchos en las Grandes Ligas. Pensaba: 'yo le voy a enseñar béisbol a los japoneses'. Estaba muy equivocado. Uno siente que las Grandes Ligas son lo más alto, que Japón es AAA, pero el nivel es muy alto y hay una cultura de trabajo tremenda. El béisbol japones es cultura, es fiel a sus tradiciones, clásico, muy de tocar la bola para mover al corredor (...). Al principio, no entendía ciertas decisiones, pero me adapté.

P: Y te convertiste en figura...

R: "Acá tú puedes tener un contrato millonario y si no te va bien en las prácticas, no juegas. Tienes que adaptarte. ¿Toca la bola? Ni preguntes por qué, toca la bola. Si acaba de terminar el juego y tienes que ir a hacer swings, haz swings. Yo me adapté y siempre me sentí bienvenido (...). No siento que sea mejor que nadie, pero sí me pude adaptar al béisbol japonés y a la cultura japonesa".

P: ¿Cuál es el impacto de las estrellas de Grandes Ligas japonesas como Shohei Ohtani o en el pasado Ichiro Suzuki o Hideki Matsui?

R: En realidad el béisbol japonés no quiere que los peloteros se vayan. Cuando los chamitos (los jóvenes) vienen del 'Koshean' ya son superestrellas que traen una red de fanáticos y sponsors a la liga profesional (...). Los japoneses sienten orgullo de quienes están allá como Ohtani teniendo tremenda temporada, pero ellos quieren ver a sus peloteros acá. Hay una relación especial con ellos.

P: ¿Cómo es la asistencia a estadios?

R: "Es un béisbol de llenos todos los días. Hay muchos sponsors duros y esos sponsors te traen aforo. Todos los juegos se meten 40.000 personas-50.000 personas. Mis últimos tres o cuatro años con BayStars hubo 'sold out' en todos los juegos".

P: ¿Y el público?

R: "Activo. Hace mucho ruido. Hay una banda que siempre está tocando para animar (...), es una cosa bien bonita".

P: Lamentablemente los estadios han estado vacíos por el covid-19 en Tokio-2020, pero los Juegos Olímpicos avanzan. ¿Qué mensaje crees que da Japón después de la tragedia de 2011 y la pandemia?

R: "Unidad. La unidad que tienen entre ellos".

