Economía/Finanzas.- Santander y BBVA, premiados por 'The Banker' como entidades innovadoras

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Banco Santander y BBVA han sido premiadas por la revista británica 'The Banker', perteneciente al grupo Financial Times, en sus premios anuales de Innovación en banca digital, según informaron ambas entidades.



En el caso de la entidad presidida por Ana Botín, ha sido reconocida como el banco más innovador en iniciativas de inclusión financiera. La publicación ha destacado especialmente el acuerdo alcanzado en España con Correos, que incluye la posibilidad de entregar y retirar efectivo a los clientes de la entidad a través de los 4.650 puntos de atención del operador público.



Este galardón también reconoce otras iniciativas y programas de "empoderamiento financiero" de Banco Santander desarrollados en otros países donde el banco está presente, como Superdigital, la plataforma para hacer depósitos en efectivo, retiros y pagos, disponible en Brasil, México y Chile; o las iniciativas de microcréditos, como Tuiio o Prospera, orientados a financiar actividad productiva de personas sin acceso al sistema financiero formal, presente ya en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú.



El consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, ha afirmado que el "emponderamiento financiero puede ayudar a sacar a la gente de la pobreza mientras ayuda al crecimiento económico. Estamos avanzando y nos complace que esto haya sido reconocido por 'The Banker', pero también reconocemos que aún queda mucho por hacer y nos comprometemos a desempeñar nuestro papel".



Por su parte, BBVA ha sido reconocido como el mejor banco de Europa en innovación en banca digital. 'The Banker' ha destacado que la entidad "es un banco a la vanguardia de la innovación en todos los países en los que opera, pero, especialmentem en su territorio de origen, Europa".



Entre las principales iniciativas de banca digital valoradas para la concesión de este premio, se encuentran la de ser el primer banco en permitir a sus clientes empresariales medir su huella digital, ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones para mejorar su salud financiera o el servicio de comercio y custodia de bitcoins lanzado en Suiza, para los clientes de banca privada.



"Pese a las difíciles circunstancias, BBVA ha seguido apostando por la innovación para ayudar a nuestros clientes a afrontar grandes retos como ser más sostenibles o lograr una buena salud financiera. Además, este año, hemos seguido construyendo propuestas de valor sobre tecnología 'blockchain' con el lanzamiento del primer servicio de custodia de bitcoin que ofrece un banco de la zona euro", ha asegurado el responsable global de Soluciones a Clientes en BBVA, David Puente.