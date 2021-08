¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de 𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 que están causando furor en Instagram!

𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@vadhird) publicó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 404.417 de interacciones entre sus fans.

🇲🇽Yo #TeConfieso que no he sanado todas mis heridas. Pero diario intento ser más fuerte e inteligente para poder estar bien solo, o acompañado ❤ Te deseo lo mismo 😊 . 🇺🇲I Confess that I haven't healed all my wounds. But I try every day to be stronger and wiser so I can be all right being alone, or with someone. ❤ I wish you the same 😊 . Fotazas by 📸 @laoaranda





🇲🇽Alguien que te vea como yo veo a la señora de los elotes 🌽 Sheeshhh (Ya viste el vid de Te Confieso?) . 🇺🇲Get yourself someone that looks at you the way I look at the taco truck lady 🌮 sheessshhh (Have you seen and heard Te Confieso?) . #TeConfieso





🇲🇽GRACIAS GRACIAS 1 MILLÓN de GRACIAS. A "Te Confieso" le esta yendo increíble y es gracias a ti! Este video es para ustedes y te deseo que NADIE te rompa el corazón NUNCA jamás. ❤❤ #teconfieso Cuéntame tu historia 💔 . 🇺🇲THANKS THANKS AND 1 MILLION THANKS!! "Te Confieso" is doing Amazing and I can only thank you. I wish you that no one breaks your heart ever again❤❤ Tell me your story 💔





🇲🇽YA ESTA EL VIDEO Y LA CANCIÓN EN YOUTUBE Y EN TODAS LAS PLATAFORMAS. VAYAN A VERLO. y gracias a toda la gente que me acompaño en la premiere ❤❤ Hagan el #teconfieso challenge contándome en cualquier red social si los han engañado y como les rompieron el corazón. Muero por oír sus historias ❤💔 . 🇺🇲THE VIDEO AND THE SONG ARE ON YOUTUBE AND ALL PLATFORMS!! GO CHECK IT OUT! Thanks to everyone that was with me on the Premiere. ❤❤ Join the #teconfieso challenge by telling me the story of how you have been cheated on or how someone has broken your heart. I can't wait to hear your story ❤💔





🇲🇽WOOOWWW "Te Confieso" ya llego a 2 Millones!!! 😭😭😭 Gracias a todo el team @moonrock.lat por ser unos chingones, a @yeramusic por producirla cabron🔥.A @jassreyesmx y @oleaguilar por juntarse conmigo a crear esta canción y a @ximenamusic por igual dar su toque tan genio y creer en la rola ❤ si no la has escuchado te la estas perdiendo. #teconfieso . 🇺🇲WOOWWW "Te Confieso" already reached 2 MILLION!!! 😭😭😭❤ Thanks to the whole team! To @moonrock.lat for being badasses, to @yeramusic for the sick production. To @jassreyesmx and @oleaguilar for joining me in writing this beautiful song, and @ximenamusic for giving her genius touch and believing in this track. ❤ If you haven't listened to it you're missing out 🔥 #teconfieso

Vadhir Derbez González Torres (Ciudad de México, México, 20 de febrero de 1991), más conocido como Vadhir Derbez, es un actor mexicano. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el cariño que su madre le tenía a su abuela Silvia Derbez. Oficialmente es el único de los hijos de Eugenio que lleva Derbez en su nombre; todos los demás se apellidan González, apellido paterno del actor.

Empezó su carrera de actuación a los seis años. Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones en Cómplices al rescate al lado de la estrella juvenil Belinda, De pocas, pocas pulgas y el programa producido por su padre Eugenio Derbez, Vecinos, también participó en el programa de baile de la cadena Univision llamado Mira Quien Baila en el cual se convirtió en el absoluto ganador. Recientemente tuvo su debut en Estados Unidos con un pequeño papel en la película How to Be a Latin Lover.

Vadhir comenzó con clases de actuación a los ocho años en el CEA Infantil, después continuó con su preparación en la Academia Casa Azul. A finales del 2016 Vadhir Derbezdebutó como cantante con el sencillo «Te olvidé» con el álbum EP que lleva su mismo nombre, con ello cumple con un sueño que él tenía desde niño.

Actualmente Vadhir vive en Los Ángeles, California.