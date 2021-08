Desacuerdos previos menguan posibilidades climáticas de COP26

General view of the reception area of Palazzo Reale during the first day of the G20 on July 22, 2021 in Naples.

(Bloomberg) -- Cuando India no se presentó a las conversaciones climáticas en Londres la semana pasada, los anfitriones británicos de la reunión lo tomaron como un desaire. La acción también fue un duro recordatorio de lo difícil que será para los diplomáticos sacar al clima global del borde del desastre, con menos de tres meses antes de la próxima ronda de negociaciones.

La reunión sobre el clima en Londres no es el único ejemplo de los problemas subyacentes. Dos días antes, una reunión de ministros del Grupo de los 20 en Nápoles, Italia, no logró producir un solo acuerdo sobre la eliminación progresiva de la energía del carbón, la fuente de energía más contaminante. India, el tercer mayor emisor del mundo, que depende en gran medida del carbón, fue un obstáculo clave.

Cuando se les preguntó por qué no habían asistido, los funcionarios indios contestaron que los necesitaban en casa y que habían experimentado problemas técnicos que les impidieron iniciar sesión en línea. Pero también señalaron que ya habían dejado claras sus opiniones en Nápoles.

Obtener el apoyo de la India será clave para el éxito de las conversaciones sobre el clima de la COP26 respaldada por las Naciones Unidas que se celebrará en Glasgow, Escocia, en noviembre. Alok Sharma, presidente de la COP26 y ministro del Gobierno de Boris Johnson, se ha fijado un ambicioso objetivo de “consignar el carbón a la historia” durante la cumbre. Eso mantendría viva la esperanza de limitar el calentamiento global a 1,5º Celsius desde los niveles preindustriales. Sin embargo, las temperaturas ya aumentaron 1,2ºC, y su impacto se siente en eventos climáticos extremos que se extienden por todo el mundo desde Canadá hasta China.

Los actuales acuerdos ponen al mundo en camino de un calentamiento de 2,4ºC para el 2100, según la organización sin fines de lucro Climate Action Tracker. El informe especial de 2018 de la ONU sobre el calentamiento global dice que incluso un aumento de 1,5 ° C tendría enormes consecuencias para el planeta, incluido un “aumento de varios metros en el nivel del mar” y una extinción masiva de plantas y animales en un futuro no tan lejano.

Detener el calentamiento en ese nivel requeriría que la participación del carbón en la generación de energía se redujera a menos de 2% para 2050, pero el G20 no ha logrado ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo. En una reunión anterior de líderes del Grupo de los Siete, no se llegó a un acuerdo sobre la necesidad de eliminar gradualmente el uso nacional del carbón, limitándose a la promesa de dejar de financiarlo en el extranjero. Estas son reuniones relativamente pequeñas de naciones, pero los diplomáticos en la COP26 representarán prácticamente a todas las naciones del mundo, lo que hará que la presión por el consenso sea aún más abrumadora.

“A menos que consigamos que todos los países se apunten a una eliminación gradual del carbón, será realmente difícil mantener la meta de 1,5ºC al alcance”, dijo Sharma después de la reunión de Londres.

Gran parte del trabajo para lograr una COP26 exitosa debe realizarse incluso antes de que comience la cumbre. Eso se debe a dos plazos clave: los países deben presentar planes climáticos más ambiciosos, conocidos como “contribuciones determinadas a nivel nacional”, y se supone que los países ricos deben cumplir su compromiso de gastar un total de US$100.000 millones cada año para ayudar a los países pobres a adaptarse. Incluso después de la prórroga de un año del plazo para tener en cuenta la pandemia, el objetivo de gasto climático aún no se ha alcanzado y algunos países clave no han establecido planes claros.

Las fracturas en las discusiones van mucho más allá del Gobierno de Modi. Si bien 197 países firmaron el acuerdo internacional sobre el clima de París de 2015, persisten profundas divisiones sobre cómo alcanzar esos objetivos y sobre quién tiene la mayor parte de la responsabilidad. “Las perspectivas para la COP26 no son muy prometedoras”, dijo Li Shuo, analista climático de Greenpeace Asia. “Es necesario abordar muchos temas clave antes de que comience la reunión, como el financiamiento climático y el uso del carbón”.

Nota Original:With Time Ticking Down to COP26, Hope Is Waning for Climate Deal

More stories like this are available on bloomberg.com