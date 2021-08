Corea.- Corea del Sur pide evitar un aumento de la tensión con los ejercicios militares conjuntos con EEUU

POHANG, Korea (Oct. 29, 2000) -- Landing Craft Utility 1627 prepares to land and unload Republic of Korea forces and cargo, along with U. S. soldiers from Okinawa, Japan. The combined amphibious beach assult at Tak San Ri Beach near Pohang, is in support of exercise Foal Eagle 2000. Foal Eagle is the largest Joint and Combined field training drill conducted annually in South Korea, running from Oct. 25th to Nov. 3rd. About 25,000 U.S. troops will take part in the drill, including active duty, Reserve and National Guard troops from bases in the United States and elsewhere in the Pacific. The exercise demonstrates U.S. and South Korean military cooperation. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. James E. Lotz) (Released)



Corea del Norte alerta de que las maniobras son un "ensayo de guerra"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Corea del Sur ha pedido este lunes evitar un aumento de la tensión en la región con la realización de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, si bien ha señalado que por el momento no se ha tomado decisión alguna al respecto.



El Ministerio de Defensa surcoreano ha confirmado así que las partes se encuentran conversando sobre las maniobras. "No tenemos aún nada que comentar, pero aún no se sabe cuándo tendrán lugar los ejercicios", ha manifestado el portavoz del Ministerio, Boo Seung Chan.



En este sentido, ha aseverado que se tomará una decisión tras analizar la situación epidémica ante el avance del coronavirus, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.



Lee Jong Joo, portavoz del Ministerio de Unificación, ha insistido por su parte en la importancia de que las maniobras militares no constituyan una "fuente de tensión militar en cualquier caso".



Este domingo, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, condenó los preparativos para estos ejercicios y los calificó como un "ensayo de guerra", unos comentarios que enturbiaban un momento de cierta distensión en las relaciones entre las dos Coreas tras la reapertura la semana pasada de sus canales de comunicación.



La restauración de los canales de enlace entre el Norte y el Sur, cortados desde hace un año, ha llevado precisamente a los ejércitos surcoreano y estadounidense a replantearse los tradicionales ejercicios anuales --previstos en esta ocasión para mediados de agosto-- dada la animadversión que provocan en Corea del Norte, que los interpreta como un acto hostil.



La agencia oficial de noticias de Corea del Norte, la KCNA, informa de que Kim recomendó a todos "los estamentos militares y políticos que efectúen el mayor de los esfuerzos para potenciar la eficacia de combate de sus unidades", si bien se abstuvo de enviar mensajes más directos a Seúl y Washington.