Con ‘9’ o sin ‘9’, Kubo amenaza a España

Saitama (Japón), 2 ago (EFE).- España llegó a semifinales de los Juegos Olímpicos en un partido agónico frente a Costa de Marfil (5-2), solucionado por Rafa Mir en el último minuto, y su último obstáculo para la final será la anfitriona, Japón, que cuenta con Takefusa Kubo ejerciendo de líder.

La duda de jugar con delantero puro o sin él es lo que rodea la previa de la selección que dirige Luis de la Fuente. El seleccionador ha optado todo el torneo por poner en dicha posición a Mikel Oyarzabal, como ya hiciera con éxito durante el Europeo sub-21 de 2019 que dio el billete Olímpico, pero ha emergido un fenómeno Mir que es imparable.

Sentar a un jugador que te salvó de la eliminación en el minuto 90’+3, uno después de entrar al campo, sería arriesgado; más aún en un equipo que no anda sobrado de gol. De los siete tantos en cuatro partidos, tres son de Rafa Mir.

Pero para ello debe sentar a uno de los atacantes. Y el que más posibilidades tiene es Marco Asensio. Frente a Costa de Marifl se fue al banquillo en el m.67, con desgana, mala cara y tirando la sudadera de rabia al llegar a la silla. El jugador del Real Madrid llegó al torneo con ganas, confiado en sus posibilidades, pero no le están saliendo las cosas. Ocho tiros y cero tantos para el mallorquín.

El que sí entrará, por obligación tras la recaída de Mingueza de la lesión que ya sufrió en el debut frente a Egipto en la parte posterior del muslo, será Óscar Gil. Cumplido el partido de sanción por acumulación de tarjetas, ha llegado su momento en estos Juegos Olímpicos; la oportunidad de reivindicarse y recuperar el rendimiento que tuvo en el reciente Europeo sub-21 en el que se ganó estar en la lista de 22 para Japón.

España tendrá enfrente a, seguramente, la selección más complicada de lo que va de torneo; como no podía ser de otra forma por las alturas de campeonato en las que estamos. Japón, a pesar de sufrir y tener que ir a los penaltis para eliminar en cuartos a Nueva Zelanda, demostró en la fase de grupos, siendo la única selección con pleno de victorias, que está a tope.

Dos meses de preparación en su país, perfectos conocedores de las dificultades climatológicas que sufren todos los deportistas en estos Juegos Olímpicos, van como motos. Y el juego de posesión de España les favorecerá para atacar el espacio con Take Kubo como faro de todo.

El del Real Madrid está ejerciendo de líder, lo que se le pedía en su país tras salir muy joven rumbo al Barcelona. Tres goles en fase de grupos y contra Nueva Zelanda se pidió el último penalti, aunque Japón no lo necesitó para clasificarse.

Eso sí, su fortaleza defensiva, habiendo encajado solo un gol en todo el torneo (el 2-1 contra México) se ve amenazada por la baja por acumulación de amarillas de Takehiro Tomiyasu, central del Bolonia por el que se pelean los grandes de Europa. Sí estará el experimentado central de 32 años Maya Yoshida, capitán del equipo.

Partido entre dos aspirantes que se conocen bien, ya que el pasado 17 de julio se enfrentaron en un amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos con resultado de empate (1-1). España acababa de llegar al país nipón y en el vestuario reconocen que no estaban en las mejores condiciones por el cambio horario, el viaje y las pocas horas de sueño, por lo que confían en que será diferente tras 16 días aclimatandose.

- Alineaciones probables:

Japón: Tani; Hashioka, Yoshida, Hatate, Nakayama; Endo, Tanaka; Doan, Kubo, Soma; y Hayashi.

España: Unai Simón; Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Olmo, Rafa Mir y Oyarzabal.

Estadio: Saitama Stadium (Saitama, Japón).

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Hora: 13:00 horas CEST (11:00 horas GMT).