Cómo hacer que los viajes en bicicleta sean un éxito

Un viaje en bicicleta logrado comienza con la elección de la bicileta. "Es muy importante sentirse bien sobre la bicicleta y que las medidas se correspondan con las de uno", dice Christiane Neubauer, jefa de redacción de la revista alemana "Radtouren", especializada en este tipo de excursiones. La experta recomienda a quien hasta ahora solo haya ido diez minutos en bici a hacer las compras que, antes de iniciar un viaje en la misma, realice al menos una excursión de algunas horas. "Quien haga cuarenta, sesenta u ochenta kilómetros se dará cuenta, dolorosamente, si la bicicleta realmente es lo suyo o no". Es importante tener un portaequipajes, salvo que se trate de una bicicleta deportiva como bicicleta de montaña o de gravel. "También es conveniente tener ruedas a prueba de pinchazos, por ejemplo, con una protección antipinchazos adicional", dice Thomas Geisler de la plataforma germana en línea sobre bicicletas Pressedienst Fahrrad (pd-f). Ya sea con motor o solo con fuerza muscular, la bicicleta debe ser apta para la circulación, y antes de salir de viaje hay que hacer un chequeo general, en casa o en un taller. Colchoneta aislante, bolsa de dormir y tienda de campaña Tanto como sea necesario y lo menos posible, es la regla fundamental a tener en cuenta a la hora de armar el equipaje para el viaje. Es esencial decidir si se va a acampar en el camino o si uno se va a dar el lujo de pagar alojamiento. En el primer caso, hay que llevar la tienda de campaña, la colchoneta aislante y la bolsa de dormir, más fina o más gruesa de acuerdo a la época del año. "A ello se suma un hornillo portátil, olla, plato, cubiertos, sobre todo un cuchillo, porque con él se pueden hacer muchas cosas", enumera Geisler para todos los que tienen previsto cocinar. Si en Alemania en general es fácil conseguir comidas o alimentos en el camino, en las Tierras Altas de Escocia, por ejemplo, es más difícil. En vez de conservas, en todos los casos conviene llevar cosas ligeras con alta densidad energética: "Mezclas de frutos secos, barritas de cereal, embutidos o comidas lioflizadas", añade Neubauer. También es importante contar con suficiente agua. Para ello, es apropiado llevar una botella que se pueda dejar al alcance de la mano en el cuadro o en el manillar y rellenar a necesidad en el camino. Estar preparado para todos los casos La vestimenta apropiada incluye impermeable y pantalón para lluvia. "Si uno pasa la noche al aire libre, también debería tener siempre una chaqueta abrigada", aconseja Geisler. Más allá de eso, la vestimenta se adapta a las condiciones climáticas: "Quien recorra Creta en bicicleta en agosto, tendrá algo diferente en el equipaje que quien en la misma época viaje a Dinamarca", dice Neubauer. Geisler subraya que es imprescindible tener herramientas básicas: inflador, kit para emparchar y, en lo posible, una cámara de respuesto. "Además, un mini kit de herramientas, que cabe en cualquier sitio, por si algo se suelta", dice el experto. "Cuando uno recorre muchos kilómetros, también es bueno tener lubricante de cadena". Para arreglos más grandes hay que buscar un taller especializado. Así se carga la bici Quien no quiere reservar un traslado de equipaje ni llevar un remolque, deberá distribuir varios bolsos en la bicicleta. Para la mayoría de los recorridos de varios días alcanza con colgar uno a la izquierda y otro a la derecha del portaequipajes, así como tener una bolsa de manillar, dice Neubauer. Esta última vale oro. "Ahí cabe la cámara cuando uno toma fotografías en el camino. También la crema solar, las gafas de sol, el dinero. Uno tiene todo lo importante a mano y no tiene que andar buscando en el equipaje". Para viajes más largos, según Geisler, vale un clásico: "El llamado sixpack: dos bolsos delanteros, dos bolsos traseros, un bolso en el manillar y un bolso enrrollable sobre el portaequipaje". Es tendencia el bikepacking, en el que, sobre todo en bicicletas sin portaequipaje, se fijan los bolsos directamente a las ruedas u otros sitios. Es fundamental que los bolsos sean impermeables. También más allá de eso es conveniente gastar en buena calidad. En general, al hacer el equipaje, lo más pesado debe quedar abajo y encima las herramientas y las cosas para la lluvia, para estar preparado para averías y chaparrones inesperados. "Atrás, en el portaequipaje, debería estar la carga principal, es decir, un 70 por ciento del total", dice Geisler sobre la distribución del peso en la bicicleta. "Adelante, el restante 30 por ciento". El recorrido y la duración del viaje deberían estar claros con antelación Queda planificar el recorrido. Muchos sobreestiman su capacidad para recorrer distancias por día, asegura Geisler. "Uno debería probar antes cuánto puede lograr en un día". Una diferencia es también si uno pasa solo un día sobre el sillín o varios seguidos. Su consejo para principiantes: buscar un lugar o alojamiento donde pasar las noches y desde allí hacer recorridos en forma de estrella. "Eso ofrece la posibilidad de ir tanteando".