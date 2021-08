CAELi🎀✨ arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

CAELi🎀✨ (@caeliyt) realizó en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 493.298 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares son:





Hola, Estos días han sido difíciles, no voy a mentir.. desde volver a ver todos esos videos, revivir ańos en los que sentia tanta impotencia, abrirme con todos ustedes por primera vez acerca de mi depresión. Fue un golpe fuerte el aceptar que estoy pasando por esto desde hace tiempo y aceptarlo públicamente ya que siempre había sido “Caeli la del mimimimiercoles, la nińa feliz y llena de energía, la que decía tonterías en sus videos y no le importaba; porque esa era realmente ella, la que no temia el ser juzgada a cada paso que daba” Apenas vine a las redes porque realmente tenía miedo de la respuesta que tendría la gente ya que siempre que alzaba la voz fui juzgada y la burla para YouTube en boca también de muchos otros youtubers. Pero, era “normal” en ese tiempo no? Gracias al universo por empezar a abrir los ojos, aunque sea ahora, pero justicia de esta manera la necesitábamos desde hace mucho tiempo atrás. Ley olimpia, una de las mejores leyes creadas. Tu, que me lees ahorita, quiero decirte que no tengo cómo agradecerte por regalarme un poquito de tiempo para ser escuchada sin ser juzgada. Por tus mensajes que significan el universo para mi🤍 los leo en vdd. Amo que estén abriendo los ojos muchos de ustedes y que si pase por algo todos estos años y todo esto está pasando en estos momentos, es por algo y espero sirva al menos de algo el contar mi historia y ojalá,OJALÁ sirva para hacer un cambio. NADIE EN EL MUNDO MERECE RECIBIR BULLYING DE NINGÚN TIPO. Mi amor, VIVE Y DEJA VIVIR! PD: eres increíble, simplemente por el hecho de estar vivo, de ser tu, por ser único en este mundo, porque el mundo merece conocer tu historia. Fuerza mis amores! PD2: ya me tengo que pintar la raíz





👀











Nunca me callaré cuando vea algo que me parece injusto. Ya no más





Disfrutar aunque haya días difíciles

Patricia Caeli Santaolalla López nació el 2 de febrero de 1990. También conocida como Caeli o "Caelike", tuvo una primera aparición como extra en el programa cómico Skimo de Nickelodeon y como presentadora en La voz kids de Televisa.

Caeli comenzó su carrera en YouTube cuando abrió un canal en 2010; cuenta que crecería hasta alcanzar los millones de seguidores. Cuatro años después, en 2014, Caeli fue designada por MTV como "digital icon" en los Millenial Awards. En 2018, la youtuber protagonizó una sesión fotográfica para la revista Maxim.