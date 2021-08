Brasil.- Miles de brasileños reclaman el voto impreso y muestran su apoyo a Bolsonaro en distintas manifestaciones

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Miles de brasileños han reclamado este domingo el voto impreso que complemente el actual sistema electrónico y han mostrado así su apoyo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha demandado anteriormente este cambio en sus repetidas denuncias de "fraude electoral".



Decenas de ciudades han acogido masivas manifestaciones, entre ellas Sao Paulo, Río de Janeiro o Brasilia, todas ellas con la reivindicación de que se imprima un justificante del voto en las urnas para que se puedan recontar de forma física.



No obstante, la manifestación ha acogido también proclamas contra la oposición o instituciones como el Tribunal Supremo de Brasil, que en la última semana ha condenado las declaraciones de Bolsonaro poniendo en duda el rigor del sistema electoral y esparciendo teorías sobre la gestación de un fraude en su contra de cara a las próximas presidenciales previstas para octubre de 2022.



Así, los participantes en las movilizaciones han expresado también su apoyo al presidente, quien, a través de sus redes sociales ha felicitado al "pueblo brasileño" por reivindicar el voto impreso. "Elecciones democráticas solo con escrutinio público", ha escrito en Twitter.



Bolsonaro, que busca la reelección en los próximos comicios presidenciales, ha hablado también para sus simpatizantes de las marchas a través de distintos vídeos en los que ha indicado que hará "lo que sea necesario" para que la validación impresa del voto se haga realidad.



"Sin elecciones limpias y democráticas, no habrá elección. Puedes estar seguro. De hecho, eres mi ejército. Nuestro Ejército, para que la voluntad popular se exprese en el escrutinio público de votos", ha aseverado el mandatario.



Además, tras años hablando de "fraude", el mandatario brasileño habría admitido el jueves carecer de pruebas sobre dichas acusaciones. Por ello, once partidos han presentado una solicitud para que el Tribunal Superior Electoral pida explicaciones formales al presidente, que arremetió contra las máquinas de votación electrónica.



El Supremo ya tiene abierta una investigación sobre la difusión de mentiras acerca del sistema electoral, pese a que algunos, como el presidente del tribunal, Luiz Fux, abogan por dialogar con Bolsonaro. Sin embargo, la mayoría considera que el líder ultraconservador está intentando crear un ambiente de incertidumbre y de sospecha de cara a las elecciones a medida que cae en las encuestas.



En los últimos meses, Bolsonaro ha centrado sus ataques hacia las máquinas de votación electrónica, presionando y haciendo campaña para lograr que solo a través del voto impreso se puede ejercer el derecho a acudir las urnas.



De acuerdo con un último sondeo de Datafolha, Lula da Silva, quien todavía no ha hecho oficial su candidatura a las presidenciales del próximo año, se impondría en primera vuelta con el 58 por ciento de los votos, frente al 31 por ciento que obtendría el todavía presidente Bolsonaro.