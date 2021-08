Antonio Orozco conquista al público de Cap Roig en un emotivo concierto

El artista español Antonio Orozco durante el concierto en el Festival Jardins de Cap Roig, donde presenta su último trabajo "Aviónica". EFE/David Borrat.

Calella de Palafrugell (Girona), 2 ago (EFE).- El cantante y compositor Antonio Orozco ha vuelto a conquistar al público del festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell en el emotivo concierto que ha ofrecido este lunes por la noche.

Durante dos horas, el barcelonés ha ofrecido un repertorio en el que ha mezclado grandes éxitos de su trayectoria como “Devuélveme la vida”, “El viaje” o “Lo que tú quieras soy”, con los temas de su nuevo álbum “Aviónica” como “A vuelos”, “Giran y van” o “Si quieres hablamos”.

Para comenzar el concierto del festival organizado por Clipper’s Live e impulsado por Caixabank, Orozco ha elegido el tema “Hoy”, una de las nuevas canciones de su último trabajo, que es el décimo en su carrera.

El cantante barcelonés lo publicó a finales del año pasado, tras cinco años gestándolo. Y se notaba que el público tenía muchas ganas de escuchar los temas nuevos y antiguos: antes de que saliera al escenario había impaciencia entre sus seguidores, que han expresado su entusiasmo nada más oír las primeras notas de la primera canción.

Tras más de 20 años de carrera, Orozco suma más de un millón y medio de discos vendidos, un disco de diamante, nueve de platino y numerosos discos de oro.

Una larga trayectoria en la que ha sumado fans incondicionales de todas las edades que este lunes por la noche llenaban las gradas del Cap Roig y que agotaron todas las entradas disponibles semanas atrás.

En todo momento, la organización ha mantenido las medidas anticovid: era siempre obligatorio el uso de mascarilla, había dispensadores de gel hidroalcohólico por todo el recinto, y los asientos estaban asignados dejando una silla vacía entre grupos diferentes. Y, a pesar que no podían levantarse, son muchos los que no han dejado de bailar sentados, alzando los brazos y moviéndose de cintura ara arriba.

“Hoy estamos todos atados a una silla y aunque nos obliga la mascarilla, pronto pasará”, ha dicho esperanzado Orozco, que ha dedicado un largo aplauso al público, antes de confesarle: “Estamos descubriendo una nueva forma de tocar y de intentar llegar a ustedes, que también lo escuchan de manera diferente. Los límites nos los ponemos nosotros, si entre todos lo intentamos seguro que podemos conseguir que sea una noche única y una noche inolvidable”.

Una de las sorpresas de la noche ha llegado con uno de sus clásicos: “El viaje”, en la que el artista ha aparecido de repente entre el público y la ha cantado mientras recorría las gradas para intentar acercarse a los asistentes, algunos atónitos y otros immortalizando el momento con su móvil.

Todo el público ha coreado la mayoría de canciones, especialmente “Llegará”, “Hoy será” o “Qué me queda”, aunque los temas más celebrados y que sus fans se sabían de principio a fin han sido tres de los éxitos que lo catapultaron en lo más alto: “Devuélveme la vida”; “Pedacitos de ti” y “Mi héroe”, que todos los asistentes estaban esperando y que han reclamado en el primer bis dando golpes con los pies en el suelo al grito de “Antonio”.

“Me gustaría acordarme de todas las personas que en este tiempo han hecho que nuestra vida fuese un poquito más fácil, un poquito mejor, un poquito más digna. Me gustaría acordarme de los que trabajan en la panadería, en el súper, en la gasolinera, los que llevan los camiones, los que trabajan en las farmacias, en los hospitales, en limpieza o en la prensa. Desde ahora y para siempre estaremos hechos de pedacitos de cada uno”, ha dicho el cantante muy emocionado.

Después de dos horas de concierto, Orozco, que no ha parado de saltar y animar al público, ha elegido “Una y otra vez” y “Lo que tú quieras soy” para poner el punto y final a una noche muy especial en la que se ha reencontrado con el público del Cap Roig, que el año pasado se quedó sin escucharlo al tener que suspenderse por las restricciones de la pandemia.

El festival continuará esta semana con artistas como Estopa, Aitana, Jose Luís Perales o David Bisbal, que también han agotado todas las localidades que había a la venta.