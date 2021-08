AMP.- Túnez.- Recibe el alta el presidente del Parlamento de Túnez horas después de su ingreso en un hospital militar

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente del Parlamento suspendido de Túnez y líder del partido islamista Ennahda, Rachid Ghanuchi, ha recibido este lunes el alta, horas después de su traslado a un hospital militar del país a causa de un deterioro de su estado de salud.



Según las informaciones recogidas por la emisora tunecina Mosaique FM, el presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo --el Parlamento unicameral del país-- ha salido del centro después de realizarse una serie de pruebas médicas.



Ghanuchi, de 80 años, fue ingresado durante la tarde del domingo en un hospital militar, un día después de acudir a una clínica privada de la ciudad de Ben Arus. Por el momento no han trascendido detalles sobre el motivo del ingreso o el estado de salud del líder de Ennahda.



El presidente del Parlamento ha acusado durante los últimos días al presidente del país, Kais Saied, de intentar un "golpe de Estado" y no respetar la Constitución después de que éste suspendiera el Parlamento y cesara al primer ministro, arrogándose todas las competencias.



Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente del país para justificar su decisión, que llegó tras una serie de protestas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia y la crisis económica.