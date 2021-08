AMP.- Bielorrusia.- La atleta olímpica bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya obtiene el visado polaco

República Checa se había ofrecido también para dar asilo a la deportista



Alemania llama a Bielorrusia a respetar los derechos y libertades



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La atleta olímpica bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya, que el domingo denunció que las autoridades de su país intentaban obligarla a abandonar Japón contra su voluntad, ha recibido este lunes un visado por parte del Gobierno polaco con el que podrá viajar al país, que le ha ofrecido asilo político.



La joven deportista había entrado este lunes en la Embajada de Polonia en Tokio, donde se están celebrando los Juegos Olímpicos, después de que el Gobierno polaco, junto al checo y el eslovaco, le ofrecieran ayuda. Ahora, según ha confirmado Varsovia, Tsimanouskaya cuenta con un visado polaco.



"Polonia hará todo lo necesario para seguir ayudándola en su carrera como atleta", ha manifestado el vicemininstro de Exteriores polaco, Marcin Przydacz, en su cuenta de Twitter.



Desde el Comité Olímpico Internacional (COI) han asegurado que la atleta está "bien y a salvo", mientras que la oposición bielorrusa ha acusado al Gobierno de tratar de secuestrarla y obligarla a volver al país.



Mark Adams, portavoz del COI, ha matizado que ha pasado la noche en un hotel del aeropuerto de Haneda, en Tokio, y ha confirmado que se encuentra en manos del comité, que ha pedido al Comité Olímpico Bielorruso un informe sobre el asunto.



Este mismo lunes, el ministro de Exteriores checo, Jakub Julhanek, ha confirmado que la atleta bielorrusa ha recibido la oferta de asilo de su Gobierno. "Si así lo decide, la ayudaremos todo lo posible. Los Juegos Olímpicos no van de política, la actuación del régimen de (Alexander) Lukashenko es una vergüenza", ha manifestado. "Me alegra que República Checa haya actuado rápidamente", ha remachado.



La atleta manifestó el domingo su miedo de acabar en la cárcel tras criticar a propio comité olímpico, que dirige el hijo del presidente del país. "Pido ayuda al Comité Olímpico Internacional. Están tratando de sacarme del país sin mi permiso y le estoy pidiendo al COI que se involucre", sostuvo.



La corredora de 200 metros había expresado previamente sus críticas contra el comité bielorruso por obligarla a correr en un evento de relevos con poca anticipación. El equipo olímpico de Bielorrusia anunció más tarde que la habían retirado de la competición debido a su "estado emocional y psicológico".



Lukashenko está acusado de manipular las últimas elecciones presidenciales y de emplear tácticas autoritarias para silenciar a sus opositores. Meses después de las elecciones, más de 1.500 atletas bielorrusos publicaron una carta abierta en la que exigían la convocatoria de nuevas elecciones y el final inmediato de la represión policial contra la oposición.



ALEMANIA PIDE A BIELORRUSIA RESPETAR LAS LIBERTADES DE LOS ATLETAS



El Gobierno alemán no ha tardado en reacción y ha pedido a las autoridades de Bielorrusia que respeten los derechos y libertades de sus ciudadanos, incluidos los deportistas.



Una portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania ha llamado así a Minsk a "respetar los derechos democráticos fundamentales, incluida la libertad de prensa y opinión", lo que incluye a "todos los ciudadanos", incluidos los deportistas.



Así, ha condenado en los "términos más enérgicos" el acoso, la persecución y la intimidación, según ha informado la agencia de noticias DPA. "La Unión Europea ha adoptado un importante paquete de sanciones debido a las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en Bielorrusia", ha advertido.