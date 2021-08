Allman oro en disco bajo la lluvia, Perkovic fuera del podio

EFE/EPA/DIEGO AZUBEL

Tokio, 2 ago (EFE).- La estadounidense Valarie Allman consiguió la medalla de oro en disco con un lanzamiento de 68,98 metros ejecutado en su primer intento, antes de que la lluvia interrumpiera la final olímpica durante más de una hora.

La lluvia, el peor enemigo de las lanzadoras de disco, dificultó sobremanera el trabajo de las finalistas. La portuguesa Liliana Ça rodó por el suelo del círculo en uno de sus intentos.

La campeona norteamericana ya había sido la mejor en la ronda clasificatoria con 66,42 y es una de las dos que este año han roto el muro de los 70 metros. La otra, la holandesa Jorinde Van Klinken, no había pasado a la final.

Allman ya no mejoró sus prestaciones después de la interrupción. Sólo hizo otros dos tiros válidos, pero su primera marca le bastó para imponerse a la alemana Kristin Pudenz, que hizo récord personal con 68,86, y a la cubana Yaimé Pérez, campeona mundial, que lanzó 65,72 metros.

Después de vencer en Londres 2012 y Río 2016, la croata Sandra Perkovic aspiraba en Tokio 2020 a convertirse en la primera mujer con tres oros olímpicos en una sola disciplina, un objetivo que no alcanzaron ni la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce en los 100 metros ni la neozelandesa Valery Adams en el peso. Las dos salieron subcampeonas.

Tampoco ella lo consiguió. Bien al contrario, ni siquiera subió al podio, relegada al cuarto puesto con una marca de 65,01. Doble campeona olímpica y mundial y pentacampeona europea, la croata defendía su hegemonía con 31 años, resuelta a ganarse el derecho a ser considerada la mejor lanzadora de disco de la historia. EFE

jad