Alejandra Rubio arremete (alto y claro) contra Kiko Hernández: "Me parece excesivo, hay que tener límites".

01-01-1970 Alejandra Rubio en una imagen de archivo de Europa Press.



"Lo que digo es porque lo pienso, no porque haga televisión", con esta declaración de intenciones Alejandra Rubio habla alto, claro y sin tapujos tanto en público como en privado. La pequeña del clan Campos no tiene dudas respecto a su postura en la polémica que se ha reavivado entre su tía Carmen Borrego y Kiko Hernández, que ha ocasionado un nuevo y feroz ataque del colaborador de 'Sálvame' contra su familia.



La hija de Terelu asegura desconocer lo que piensa Kiko Hernández para dirigirse de una manera tan despectiva a su abuela, su tía y su madre, y no ha dudado en arremeter duramente contra él. No sabe si su actutid es simplemente por hacer televisión y remar a favor de obra o realmente lo siente pero "Me parece excesivo, hay que tener límites. Puedes criticar de una forma constructiva y no hacer daño así" aseguró Alejandra tras terminar su colaboración televisiva en el programa 'Viva la viva" y dejando claro que el colaborador se había extralimitado tanto en sus opiniones como en el comportamiento que tuvo con su tía Carmen en el programa 'La última cena'.



De ideas firmes, la joven tiene claro que "no perdonaría a las personas que me humillan, mi tía piensa de una de una forma y yo de otra. A una persona que me quiere humillar así nunca le pediría perdón". Además, Alejandra ha querido negar muchas de las afirmaciones y críticas que ha hecho el colaborador, concretamente las que aluden a la profesionalidad de su madre como presentadora "Eso no se puede cuestionar porque no es verdad".