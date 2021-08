Afganistán.- Ghani pide a los parlamentarios movilizar a la población frente a los talibán para acabar con la "sedición"

18-03-2020 El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, en el palacio presidencial POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN PRESIDENCIA DE AFGANISTÁN



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha pedido este lunes a los parlamentarios que usen sus contactos para movilizar a la población frente a los talibán y ha reiterado que el grupo no querrá participar en unas conversaciones de paz si continúa logrando avances sobre el terreno.



Ghani se ha dirigido a ambas cámaras del Parlamento durante una sesión conjunta para apostar por un "diálogo nacional" para lograr "una paz duradera", algo que pasa por "repeler esta oleada de sedición (por parte de los talibán) durante los próximos seis meses para restaurar la estabilidad".



"Un elemento importante de este plan, junto a las fuerzas gubernamentales, es la movilización de la fuerza pública", ha recalcado el mandatario, quien ha incidido en que "no se arrodillará ante ninguna fuerza destructiva", según ha recogido la cadena de televisión afgana Ariana.



De esta forma, ha resaltado que las opciones son "sentar las rodillas en la mesa de negociaciones o rompérselas en el campo de batalla", al tiempo que ha destacado que los talibán han cambiado para peor al volverse "más violentos".



Tras ello, el Parlamento ha aprobado una resolución en apoyo al sistema republicano, la Constitución, la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y las fuerzas de seguridad, al tiempo que ha pedido a los talibán que se sume al proceso de paz que arrancó en septiembre en Qatar, estancado desde hace meses.



"Apoyamos los esfuerzos de paz. Pedimos a los talibán y a otros grupos opositores armados que detengan la violencia y logren la paz", recoge la declaración, que apunta además que la retirada de las tropas internacionales ha supuesto una presión para las autoridades del país centroasiático.



"Este proceso no sólo no ha llevado a la paz, sino que ha legitimado al grupo agresor y maligno y ha intentado deslegitimar a una república unida. Este proceso ha generado tudas, ha creado ambigüedad y su producto es la situación que puede verse ahora", ha criticado.



Los avances de los talibán, que se han hecho con zonas fronterizas con Pakistán, Tayikistán e Irán, han provocado el temor de que puedan aprovechar esta posición de fuerza en el proceso de paz, lanzado a raíz del acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre los insurgentes y Estados Unidos.