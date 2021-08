Afganistán.- El Gobierno afgano cifra en 455 los talibán abatidos durante los enfrentamientos de las últimas 24 horas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Afganistán ha cifrado este lunes en 455 los talibán abatidos en los enfrentamientos que se ha venido produciendo durante las últimas 24 horas en varios puntos del país, entre ellos las provincias de Herat y Helmand, las más golpeadas por la violencia esta semana.



Las cifras del Gobierno de Kabul, que han sido negadas por los talibán, también contemplan más de 230 insurgentes heridos, señala la cadena de televisión Tolo News, que informa de que las últimas siete bajas del grupo armado han tenido lugar en la provincia de Helmand después de un ataque aéreo de Estados Unidos.



Su capital, Lashkargah, en el sur de Afganistán, es escenario por quinto día consecutivo de fuertes enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los talibán, tanto es así que as autoridades han alertado de que la ciudad está cerca de caer en manos del grupo armado.



Los talibán se han hecho ya con el control de al menos doce distritos de la provincia, además de otros nueve de la capital, entre ellos el Distrito 1, en donde la sede policial, la prisión y la sede del gobierno local permanecen sitiados.



Helmand, la provincia afgana de mayor tamaño, y comparte frontera con Pakistán y cinco provincias afganas. Los talibán, que han contado con una importante presencia en esta región durante los últimos años, ya habían intentado hacerse con el control de Lashkargah en varias ocasiones durante el pasado.



En Herat, el noroeste de Afganistán, al menos tres personas han muerto y otras diez han resultado heridas tras una explosión. El ataque tenía como objetivo un autobús de pasajeros, aunque su autoría no ha sido reivindicada por ningún grupo.



El gobernador de la provincia de Herat, Abdúl Saboor Qani, ha informado de que por sexto día consecutivo se vienen produciendo enfrentamientos con los talibán y ha celebrado que tras las nuevas ofensivas aéreas contra varios de sus enclaves se ha logrado causar "muchas bajas" entre el enemigo.



Por otro lado, este lunes, cinco agentes de las fuerzas de seguridad han muerto como consecuencia de un ataque talibán contra sus puestos de control en la ciudad de Charikar, en la provincia central de Parwan.



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha pedido este lunes a los parlamentarios que usen sus contactos para movilizar a la población frente a los talibán y ha reiterado que el grupo no querrá participar en unas conversaciones de paz si continúa logrando avances sobre el terreno.



Los avances de los talibán, que se han hecho con zonas fronterizas con Pakistán, Tayikistán e Irán, han provocado el temor de que puedan aprovechar esta posición de fuerza en el proceso de paz, lanzado a raíz del acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre los insurgentes y Estados Unidos, cuya cada vez menor presencia en suelo afgano ha animado al grupo insurgente a aumentar sus ataques.