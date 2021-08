8-4. Unai Aguirre y la defensa sellan el liderato de España

EFE/Miguel Gutierrez/Archivo

Tokio, 2 ago (EFE).- La selección española, con una excelsa actuación del jovencísimo guardameta Unai Aguirre y una defensa espectacular, derrotó por 8-4 a Croacia, la vigente subcampeona olímpica, y aseguró la primera plaza del grupo B, con lo que se enfrentará en cuartos a Estados Unidos, cuarta del A.

No pudo ser más atinada la decisión de darle de nuevo la alternativa al joven portero que jugará en el Atletic Barceloneta. Debutó ante Kazajistán con un 81 por ciento de paradas. Pese a tener una garantía en el titularísimo, Dani López Pinedo, de nuevo volvió a contar con él pese a la importancia del partido. Respondió como un gigante y cerró todos los caminos a los balcánicos.

Dio todo un recital. Fue todo un seguro para una gran defensa de toda la selección española, que minimizó a un conjunto tan poderoso como el croata, que se quedó en cuatro dianas.

El encuentro, un clásico en las grandes competiciones, fue un auténtico duelo defensivo. Desde atrás estaba la suerte del partido. A ello se encomendaron sin concesiones ambos equipos y el que salió victorioso fue el de David Martín.

La clasificación estaba garantizada, pero estaba en juego el liderato del grupo para garantizar un teórico mejor cruce ante Estados Unidos, que no ha estado nada fino en esta fase. Al conjunto de David Martín le bastaba con empatar. No se conformó y acabó con cinco triunfos en cinco encuentros.

Los croatas, ante los que España se proclamó campeón olímpico en Atlanta'96 y a los que ganó en las semifinales del Mundial de Gwangju y en las del Europeo de Budapest, eran un rival de auténtico cuidado que tan solo habían tenido hata ahora el despiste ante Australia. Toda una potencia.

La selección española, vigente subcampeona del mundo y de Europa, confirmó todo lo bueno que había hecho hasta ahora en el torneo. Y con creces. Desde la salida hasta el final con el festival de Unai Aguirre, de la defensa y la mayor efectividad en ataque.

Álvaro Granados, de penalti, y Martin Famera pusieron de entrada un 2-0. Pese a malograr el primero otra pena máxima, comenzó el recital del guardameta español, que tan solo permitió en todo el primer tiempo un gol a Croacia, obra de Luka Bukic, a 56 segundos del final del parcial inicial.

Aún así, España tampoco pudo abrir demasiado hueco. Tan solo Bernat Sanahuja pudo extender el marcador hasta el 3-1 al intermedio largo. Pero luego, aunque Marko Macan lo ajustó, amplió su rendimiento defensivo al ataque y sentenció el choque antes del último parcial con los goles de Blai Mallarach, Roger Tahull y Alberto Munárriz 7-3 y con las intervenciones de Aguirre.

Pese a que Ivica Tucak decidió relevar a su guardameta y darle la opción a Ivan Marcelik, e incluso mandó intensificar su defensa, España supo administrar su ventaja sin apuro alguno.

Una diana de Álex Bustos puso el definitivo 8-4 que consolida las opciones de una gran selección española y que confirma el gran valor, pese a su juventud, de Aguirre, que terminó con 10 paradas en 14 intentos. El miércoles ante Estados Unidos seguirá la lucha por las medallas, ahora ya sin margen de error. Son los cuartos de final, el paso clave hacia el sueño del podio.

- Ficha técnica:

8 - España: Unai Aguirre, Munárriz (1), Granados (2), De Toro, Larumbe, Famera (1), Felipe Perrone -equipo inicial-, Tahull (1), Fran Fernández, Bustos (1), Sanahuja (1) y Mallarach (1).

4 - Croacia: Bijac, Macan (1), Jokovic, Bukic (2), Vukicevic, Milos, Vrlic -equipo inicial-, Fatovic (1), Loncar, Xavi García, Buslje y Marcelic (ps).

Parciales: 2-1, 1-0, 4-2 y 1-1.

Árbitros: Georgios Stavridis (GRE) y Gyorgy Kun (HUN).

Incidencias: Partido del grupo B del torneo olímpico de waterpolo disputado en el Centro Acuático Tatsumi. EFE

