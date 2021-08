31-34. Las "Guerreras" caen ante Rusia y quedan en manos de Suecia

El entrenador Carlos Viver de España da indicaciones a sus jugadoras. EFE/Kai Försterling /Archivo

Tokio, 2 ago (EFE).- La selección española femenina de balonmano no pudo certificar su clasificación para los cuartos de final de los Juegos de Tokio, al caer este lunes por 31-34 ante Rusia, y ahora dependerá de que Suecia, ya clasificada, empate o gane a Hungría para seguir viva en el torneo olímpico

Tenía claro desde el principio el conjunto español que Rusia iba a proponer un partido tremendamente físico con el que sacar partido no sólo de la envergadura y fortaleza de sus defensoras, sino, sobre todo, de su velocidad para correr un contraataque tras otro.

Un envite que España, pese a su evidente desventaja física, no dudó en aceptar, convirtiendo los minutos iniciales del encuentro en un frenético ir y venir de un área a otra, con el que de partida no le fue mal a las "Guerreras".

Y es que si Rusia quería correr para explotar su exuberancia física, las de Carlos Viver aceleraban y aceleraban cada una de sus acciones para tener que atacar lo mínimo posible con la defensa rusa organizada.

Pero jugar a tal velocidad requiere de una precisión de la que España no siempre pudo dotar a su juego, lo que provocó una serie de inoportunas pérdidas de balón que sirvieron para alimentar las rápidas transiciones del equipo ruso.

Así en poco más de diez minutos se pasó de un esperanzador 6-6 a un más que inquietante 10-16 a falta de poco más de diez minutos para la conclusión del primer tiempo, que pareció poner al conjunto español contra las cuerdas.

Una delicadísima situación de la que rescataron a la selección una veterana como Silvia Navarro, con su siempre oportunas paradas, y una jovencísima Paula Arcos, del Atlético Guardés, que a sus 19 años y en su debut en una gran competición internacional no dudó en echarse el equipo español a la espalda.

Arcos no sólo devolvió con su juego la precisión perdida al ataque español, sino que se las ingenió para generar los espacios necesarios para comenzar a agrietar el entramado defensivo del conjunto ruso.

La mejoría ofensiva no tardó en trasladarse a la defensa, que sin la obligación de perseguir a la jugadoras rusas a la carrera, comenzó a generar cada vez más problemas a las de Alexey Alekseev.

Esto permitió a España comenzar a reducir su desventaja hasta llegar el descanso tan sólo un tanto por detrás en el marcador (17-18).

Una sensacional remontada que las de Carlos Viver lograron culminar en el inicio de la segunda mitad, cuando España con un gol de Lara González logró dar definitivamente la vuelta al tanteador (19-18).

Pero cuando todo parecía marchar mejor para las "Guerreras" volvieron a aparecer las imprecisiones ofensivas en el equipo español, que en un visto y no visto volvió a verse con una desventaja de seis tantos (20-26).

A España le tocaba volver a remar y por momentos pareció que estaba en disposición de poder volver a lograrlo (26-29) de la mano de Nerea Pena y de una acertadísima Marta López, que convirtió cada balón que le llegó.

Sin embargo, ni Rusia, ni mucho menos las sensacionales Daria Dmitrieva, autora de cinco tantos, y Anna Vyakhireva, que cerró el choque con siete dianas, estaban dispuestas a permitir una nueva remontada del equipo español.

Y eso que España lo intentó todo, pero ni el ataque con siete jugadoras de campo que propuso el seleccionador español, sirvió para evitar una derrota que deja el destino olímpico de las "Guerreras" en manos de la ya clasificada Suecia.

Ficha técnica:

31 - España: Castellanos; Carmen Martín (3,1p), Almudena Rodríguez (4), Ainhoa Hernández (-), Lara González (2), Alicia Fernández (3) y Jennifer Gutiérrez (1) -equipo inicial- Navarro (ps), Marta López (7), Eli Cesáreo (-), Pena (6, 2p), Sole López (-), Arcos (2) y Barbosa (3, 2p)

34 - Rusia: Sedoykina; Managarova (3), Vyakhireva (7),Dmitrieva (5), Bobrovnikova (1), Kuznetsova (4) y Makeeva (4) -equipo inicial- Kalinina (1), Gorshkova (-), Sen (2), Vedekhina (2p), Fomina (1p), Ilina (4,3p) y Skorobogatchenko (-)

Marcador cada cinco minutos: 3-5, 6-7, 8-10, 11-16, 13-17 y 17-18 (Descanso) 19-21, 20-25, 22-27, 26-30, 27-33 y 31-34 (Final)

Árbitros: Hansen y Madsen (DEN). Excluyeron por dos minutos a Kuznetsova y Vedekhina por Rusia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada del grupo B del torneo femenino de balonmano de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 disputado en el estadio nacional Yoyogi. Sin espectadores.

Javier Villanueva