1-0. Estados Unidos, con gol de Robinson, recupera el trono de la Concacaf

Sebastian Lletget (c) y compañeros de Estados Unidos celebran con el trofeo de campeones de la Copa Oro hoy, tras vencer en la final a México en el estadio Allegiant en Las Vegas (EE.UU.). EFE/Carlos Ramírez

Las Vegas (EE.UU.), 1 ago (EFE).- Estados Unidos repitió la historia y con un gol de Miles Robinson en los últimos minutos de la prórroga derrotó este domingo por 1-0 a México en la final de la Copa Oro para conseguir su séptimo título.

México tuvo todas las oportunidades para ganar, pero no supo definir y Estados Unidos sí lo hizo en la ocasión más clara que tuvo del partido, en otro fallo imperdonable de la defensa del Tri, con una falta de Néstor Araujo innecesaria.

Estados Unidos se defendió bien y contó con el gran desempeño del arquero Matt Turner, el hombre que le mantuvo con vida en el partido, y el gol decisivo le permitió acabar el torneo invicta tras seis partidos disputados.

El gol del defensa Robinson llegó en el minuto 118 de la prórroga al rematar de cabeza un tiro libre de Kellyn Acosta y superar al arquero mexicano Alfredo Talavera, que había estado impecable.

El duelo entre Estados Unidos y México fue el noveno en la Copa Oro y el séptimo en la final con ventaja de 5-2 para el Tri, que se proclamó campeón en las ediciones de 1993, 1998, 2009, 2011 y 2019, mientras que perdió en 2007 y 2021.

Ambos equipos volvieron a jugar finales consecutivas por segunda en la historia del torneo después de hacerlo tres veces de 2007 a 2011 y ahora ser Estados Unidos el que tiene dominio sobre México.

El equipo de las Barras y las Estrellas también ganó a México el pasado junio en la primera edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, con la misma fórmula de no desplegar el mejor fútbol, pero conseguir el gol decisivo.

El nuevo campeón de la Copa Oro ganó cinco de los seis partidos disputados por 1-0. México podría haber tenido hasta dos goles de ventaja en el marcador, pero el equipo del argentino Gerardo 'Tata' Martino no supo definir y tuvo una inconsistente defensa.

La primera opción mexicana llegó al minuto 11 cuando Matt Turner respondió con una gran parada a cabezazo de Rogelio Funes Mori en tiro de esquina.

Estados Unidos respondió a los 26, tras otro fallo de la defensa de México, su talón de Aquiles, que permitió que Paul Arriola se quedara solo ante Talavera pero el jugador estadounidense envió el balón al poste derecho.

Funes Mori, a los 38, hizo otro remate peligroso por bajo que Turner, muy bien colocado atajó.

A los 50 Orbelín Pineda falló otra acción de gol clarísima al rematar mal cuando estaba solo en el centro del área grande y dos minutos más tarde su toque de balón con la pierna derecha se fue desviado por muy poco cuando Turner ya estaba batido.

El ataque de los de Martino no respondía y México volvió a tener nuevas aunque menos oportunidades, hasta que Robinson, de 24 años, del Atlanta United, se convirtió en el héroe de Estados Unidos al marcar el gol que le dio el séptimo título del torneo.

- Ficha técnica:

1. Estados Unidos: Matt Turner; Reggie Cannon (m.65, Reggie Cannon), James Sands, Miles Robinson, George Bello (m.65, Sam Vines); Eryk Williamson (m.87, Gianluca Busio), Kellyn Acosta, Sebastián Lletget (m.66, Cristian Roldán); Paul Arriola (m.87, Nicholas Gioacchini), Gyasi Zardes y Matthew Hoppe (m.122, Henry Kessler).

Seleccionador: Gregg Berhalter.

0. México: Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno (m.44, Carlos Salcedo, m.106, Gilberto Sepúlveda), Jesus Gallardo; Jonathan dos Santos (m.76, Erick Gutiérrez), Edson Álvarez, Héctor Herrera; Jesús Corona; Rogelio Funes Mori (m.106, Alan Pulido) y Orbelín Pineda (m.76, Rodolfo Pizarro).

Seleccionador: Gerardo 'Tata' Martino.

Gol: 1-0, m.118: Miles Robinson.

Árbitro: El hondureño Said Martínez amonestó a Herrera, Gallardo, Álvarez y Gioacchini.

Incidencias: Partido de la final de la Copa Oro que se disputó en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, ante 62.000 espectadores con asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Gloria Regil