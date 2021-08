Sin Valencia y Ávila, a Colombia solo le queda una bala en el boxeo olímpico

El ambicioso equipo de boxeo de Colombia cuenta con un único representante sobre el ring de los Juegos de Tokio-2020, Yuberjen Martínez, después de que otros dos púgiles cayeran este domingo en la antesala de las medallas.

Ingrit Valencia, medallista de bronce en los Juegos de Rio-2016, se quedó esta vez fuera del podio en una dolorosa derrota en los cuartos de final del peso mosca femenino (48-51 kg) mientras que Céiber Ávila fue apeado en la misma eliminatoria del pluma masculino (52-57 kg).

A sus 32 años, Valencia llegaba a Tokio como tercera cabeza de serie de su división con la ilusión de repetir el inesperado éxito de Rio-2016.

En la primera ronda, la aguerrida peleadora del Cauca despidió a la veterana india Mary Kom, acabando con los sueños de la seis veces campeona del mundo de despedir su memorable carrera con un oro olímpico.

El último obstáculo de Valencia para una segunda medalla era una púgil local, la joven japonesa Tsukimi Namiki, cuyo boxeo dinámico y fajador no supo neutralizar en el combate del domingo en la arena Kokugikan.

"Yo di todo de mí en esta competencia", subrayó Valencia, que no pudo imponer su estrategia siempre ofensiva.

"Traté de que no me agarrara y de tirar golpes pero los jueces vieron otra cosa y eso hay que aceptarlo", afirmó. "Ella desestabilizaba porque metía la cabeza siempre, se estaba agachando, abrazando y no dejaba pelear bien. Eso incomoda pero es su técnica y estilo".

La colombiana también apuntó a una dificultad añadida de pelear contra las púgiles locales.

"Fue una pelea bastante fuerte, estábamos peleando contra la casa y es complicado. El árbitro siempre me llamaba la atención a mí, siempre tenía los ojos puestos en mí y así es difícil pelear contra las rivales", lamentó.

- Duelos ante el anfitrión -

En un combate anterior, el colombiano Céiber Ávila también cayó eliminado ante el joven Samuel Takyi, que aseguró la primera medalla olímpica para Ghana desde 1992.

Al igual que Valencia, Ávila se hubiera garantizado con un triunfo al menos una presea de bronce, la mínima que reciben los semifinalistas.

A sus 32 años, el púgil antioqueño ya se había quedado a un paso del podio en los Juegos de Rio-2016, donde fue quinto.

Este domingo, Ávila hizo valer su mayor experiencia en el arranque del combate, logrando la mayor puntuación de los cinco jueces en el primer asalto.

El combate, sin embargo, se le hizo demasiado largo al colombiano frente a un rival con mayor estatura y potencia física.

Por más que intenté aguantar, agarrar, no me dio la fuerza y no pude contenerle", dijo Ávila a la AFP.

Takyi, de 20 años, dio la vuelta al marcador con una exhibición de ímpetu en la que llegó a atropellar en varias ocasiones a su rival mandándolo a la lona.

"Por más fuerte que le podía pegar, no pasaba nada. Lo resentía pero se recuperaba", describe Ávila.

El colombiano aguantó la pelea hasta el final pero los jueces se decantaron por dar el triunfo al ghanés por un ajustado 3-2.

Colombia ya no podrá repetir el balance de una plata y un bronce conquistados en los Juegos de Rio-2016.

De los siete peleadores con los que llegó a Tokio solo queda Yuberjen Martínez, su medallista de plata en Rio-2016.

El púgil antioqueño quemará el martes los últimos cartuchos cafeteros en los cuartos del peso mosca masculino (48-52 kg) ante otro rival japonés, Ryomei Tanaka.

