Sandra Pica confiesa que su relación con Tom es inexistente

16-07-2021 SANDRA PICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Sandra Pica sigue con sus pruebas médicas después de haber estado hospitalizada durante días. Y es que recordemos que la exconcursante de 'La casa fuerte' tuvo que soportar cómo se dijo en redes sociales que había ingresado para no tener que enfrentarse a Tom Brusse y así no protagonizar un cara a cara de lo más tenso en televisión.



Sandra Pica sale del hospital con los resultados de unas nuevas pruebas: "Poco a poco, parece que ha quedado en un susto. Tienen que ver si tengo algo en el intestino". Y es que además de escuchar que su ingreso era una excusa para no enfrentarse a Tom, también se rumoreó que se había quedado embarazada, algo que no le hizo ninguna gracia.



La expareja de Tom Brusse aún no ha zanjado su relación con el francés: "Al final he terminado bloqueando a Tom, ha decidido creer a las personas antes de tener la llamada conmigo. Yo le he dicho que cuando vaya a Madrid no tengo nada que hablar con él, se lo pedí cuando estaba mal, llorando porque estaba agobiada por este tema, por cómo veía que le habían comido la cabeza. No hablaremos cuando él quiera, será cuando yo quiera o cuando los dos nos toque hablar".



Aunque con Julen parece que la cosa tampoco ha cuajado, Sandra cree que su futuro está en Barcelona y quiere dejar atrás su vida en Madrid: "Con Julen no hay cosa, yo estoy aquí, estoy súper desconectada. He vuelto a Barcelona, quiero zanjar mi vida en Madrid, menos mis amistades y pasar página".